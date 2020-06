La pandemia no cede: OMS advierte que sigue “acelerándose”

La Organización Mundial de la Salud advirtió este lunes que la pandemia sigue "acelerándose" en el mundo, horas después de que Brasil superara las 50.000 muertes por coronavirus y mientras los países europeos avanzaban en su desconfinamiento.



La pandemia de covid-19 "continúa acelerándose", con "un millón de casos señalados en solamente ocho días", declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia virtual organizada por Dubái.



"Sabemos que la pandemia es mucho más que una crisis sanitaria, es una crisis económica, social y, en muchos países, política. Sus efectos se sentirán durante décadas", agregó.



El nuevo coronavirus ha causado más de 468.000 muertos y casi 9 millones de contagios en el mundo, desde que el virus fue detectado en China a finales del año pasado.



América Latina es la región donde más está avanzando actualmente, sobre todo en Brasil. El gigante sudamericano superó el domingo el triste umbral de 50.000 muertos y ya registra más de un millón de contagios, la mitad de los casos declarados en la región.



Con más de 12.500 muertes y casi 220.000 contagios acumulados, Sao Paulo sigue siendo el estado brasileño con más casos, seguido por Rio de Janeiro.



"UNIDOS Y SIN DESCANSO"



El presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, que llegó a calificar la enfermedad de "gripecita", no hizo ningún comentario respecto a las 50.000 muertes este fin de semana.



El que sí que hizo un llamado para luchar contra la pandemia fue el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, que desde la cama del hospital donde está ingresado por covid-19, instó a la población a combatir la enfermedad "unidos y sin descanso".



En Perú, el segundo país latinoamericano con más casos (254.936) y el tercero en número de muertes (8.045), este lunes reabrirán los centros comerciales tras 99 días de confinamiento.



Las autoridades, que buscan reactivar la economía, descartaron, sin embargo, la reapertura del Machu Picchu en julio por demoras en la implementación de medidas de bioseguridad en este emblemático lugar y el temor de poblaciones aledañas a contagiarse.



Por su parte, Estados Unidos, el país más golpeado por el virus con casi 120.000 muertos, registró 305 decesos en las últimas 24 horas, la tercera vez que su saldo diario se sitúa por debajo de los 400 decesos desde que irrumpió la pandemia a mediados de abril.



"UN IMPACTO TERRIBLE"



En Europa, el continente más golpeado por la pandemia con más de 192.000 fallecidos y 2,5 millones de casos, los países avanzan a grandes pasos para dejar atrás el confinamiento, que ha paralizado las economías.



Francia franqueó este lunes una nueva etapa, con la reapertura de numerosos establecimientos de ocio, el regreso de los deportes colectivos y la vuelta generalizada de los niños a la escuela.



"Espero esto desde hace semanas (...) Iré a ver cualquier película", dijo Édouard Feinstein, un cinéfilo de 52 años que se plantó en un cine de París, para por fin poder entrar en una sala de proyección tras 100 días de cierre.



La vecina España, que impuso uno de los confinamientos más estrictos del mundo para frenar la pandemia, levantó el domingo el estado de alarma y abrió sus fronteras con los demás Estados miembros de la UE, con la excepción de Portugal, que prefiere esperar al 1 de julio.



Ante el temor de una segunda oleada de la enfermedad, como en China, donde después de dos meses sin nuevos casos, se han detectado más de 220 contagios en Pekín, las autoridades piden prudencia.



En este sentido, el jefe de la OMS instó el lunes a los gobiernos a prepararse para futuras pandemias que pueden ocurrir "en cualquier país en cualquier momento y matar a millones de personas porque no estamos preparados".



"No sabemos dónde ni cuándo se producirá la próxima pandemia, pero sabemos que tendrá un impacto terrible sobre la vida y economía mundiales", advirtió Tedros.



En el mundo del deporte, que tras un parón de varios meses debido a la covid-19 vuelve ahora poco a poco a reanudar sus actividades, prosigue la retahíla de nombres que dan positivo al virus.



El Estrella Roja de Belgrado anunció que cinco de sus jugadores estaban contagiados, y el uruguayo Jonathan Rodríguez, delantero del Cruz Azul de la primera división del fútbol mexicano, también contrajo la enfermedad.



El tenista croata Borna Coric también reveló este lunes, como lo había hecho Grigor Dimitrov la víspera, haber dado positivo tras haber participado en el Adria Tour, una fiesta del tenis organizada por Novak Djokovic en los Balcanes, sin medidas sanitarias.



AFP