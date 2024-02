La pobreza en Argentina habría crecido al 57,4 %, la más alta en 20 años

La pobreza en Argentina ascendió en enero pasado al 57,4 % de la población, de acuerdo con el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), se trata del porcentaje más alto desde que se inició la serie en 2004, cuando el país alcanzó un 54 % de pobres.



Según el documento 'Estimación de los efectos del Impacto Inflacionario posdevaluación. Escenario a diciembre 2023 y enero 2024', la población indigente ascendió del 14,2 % en diciembre al 15 % en enero, y la tasa de pobreza pasó de 49,5 % al 57,4 % durante el mismo período.



Las proyecciones indicarían que habría casi 27 millones de personas pobres, de los cuales 7 millones serían indigentes.



Los motivos que generan mayor vulnerabilidad económica en el país están relacionados con un contexto de alta inflación, que actualmente alcanza los 254,2 % interanual y 20,6 % a nivel mensual, y los costos de la canasta básica alimentaria que acarrean un crecimiento interanual del 258,2 %.



“Para ponderar el agravamiento de la situación social se realizaron dos ejercicios de simulación: El primero recalcula el nivel de indigencia y pobreza en la situación de incremento de canastas y actualización de ingresos laborales y no laborales de diciembre de 2023. El segundo de los ejercicios reproduce la situación de costos de canastas y los ingresos laborales y no laborales de los hogares de enero de 2024”, explica el informe.



Los últimos datos oficiales por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicado durante el primer semestre de 2023 arrojaba un 40,1 % de pobreza, donde el nororiente argentino es la región más pobre del país con 42 % y con mayor nivel de indigencia (10,6 %).



Le siguen el Gran Buenos Aires con un 41,4 %, el noroccidente con 41 %, la zona de cuyo con 40,7 %, la región pampeana con el 36,8 % y La Patagonia acarrea un 33,2 %, aunque el próximo 27 de marzo darán a conocer cifras actualizadas, ya que el Indec evalúa la pobreza cada seis meses.



El presidente de Argentina, Javier Milei, se hizo eco de los números brindados por la UCA y achacó el problema de fondo a “la casta” política del país.



“La verdadera herencia del modelo de la casta: 6 de cada 10 argentinos son pobres. La destrucción de los últimos cien años no tiene parangón en la historia de Occidente. Los políticos tienen que entender que la gente votó un cambio y que nosotros vamos a dar la vida para llevarlo adelante. No vinimos a jugar al juego mediocre de la política. Vinimos a cambiar el país”, escribió Milei un sus redes sociales.



