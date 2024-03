La polémica por la manipulación de una foto de la princesa de Gales con sus hijos

La princesa de Gales, Catalina, pidió "disculpas", este lunes 11 de marzo, por la "confusión" generada después de que, según dijo, ella misma retocase una foto familiar tomada por su marido, Guillermo, que es la primera difundida por el Palacio de Kensington desde su operación abdominal hace casi dos meses.



La fotografía retocada ha disparado las especulaciones sobre el estado de salud de Catalina, que no ha sido vista en público después de su paso por el quirofano por razones de las que no se ha informado.



"Como muchos fotógrafos aficionados, experimento ocasionalmente con la edición (de fotos)", dijo Catalina a través de la cuenta de los príncipes de Gales en la red social X.



"Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que difundimos ayer (domingo). Espero que todo aquel que lo celebrase haya pasado un feliz Día de la Madre", continúa el breve comunicado, firmado "C", la inicial del nombre de la princesa, que fue operada el 16 de enero.



Según fuentes de la Casa Real, Catalina hizo "pequeños retoques" sobre la foto tomada originalmente por Guillermo a principios de la semana pasada en su residencia en Windsor (a unos 40 kilómetros de Londres), en la que aparece la princesa de Gales sentada al aire libre rodeada de sus tres hijos, que están de pie a los costados.



La agencia EFE comprobó que había indicios de que la foto remitida por el Palacio de Kensington -residencia oficial de los príncipes de Gales- podía haber sido retocada en origen, por lo que decidió avisar a sus clientes de esta circunstancia.



Varias agencias gráficas internacionales retiraron de sus servicios por la presunta manipulación digital la fotografía difundida el domingo, la primera con Catalina desde que fue sometida a una "operación abdominal" de la que se desconocen los detalles el pasado 16 de enero.



Catalina difundió la imagen en su cuenta de X con motivo del Día de la Madre en el Reino Unido, con el mensaje: "Gracias por sus amables deseos y continuo apoyo durante los últimos dos meses. Les deseo a todos un Feliz Día de la Madre. C".



La imagen sigue colgada en las cuentas de Instagram y X del príncipe y la princesa de Gales.

EFE