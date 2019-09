Se impone rebelión del parlamento británico contra el primer ministro 

La ley para bloquear una salida sin acuerdo del Reino Unido de la Unión Europea (UE) superó este miércoles su primer trámite en la Cámara de los Comunes, que puede darle su visto bueno esta noche y precipitar que el Gobierno intente convocar unas elecciones anticipadas.



Lea: (El Parlamento se hace con el control del Brexit)

El texto, propuesto por la oposición y un grupo de conservadores críticos con su propio Ejecutivo, fue respaldado en una votación preliminar por 329 diputados, frente a 300 en contra.



Lea: (Primer ministro británico pierde las mayorías en el parlamento)



Si, como se espera, la cámara baja ratifica la ley -con votaciones a partir de las 18.00 GMT-, ésta pasará entonces a la Cámara de los Lores, que la debatirán previsiblemente durante varios días.



La propuesta legal establece el 19 de octubre como fecha límite para que el Ejecutivo llegue a un acuerdo con la UE. Pasado ese plazo, el primer ministro, el 'tory' Boris Johnson, estaría obligado a solicitar a Bruselas una nueva prórroga del 'brexit'.



El texto propone el 31 de enero de 2020 como la nueva fecha de salida, aunque deja abierta la posibilidad de que la UE establezca la extensión de una eventual prórroga. Ese retraso iría en contra de los planes de Johnson, que asegura que está dispuesto a romper los lazos con la UE en la fecha prevista, el 31 de octubre, aunque no haya podido alcanzar para entonces un pacto de salida.



Si se consuma la rebelión contra él en los Comunes, el mandatario conservador ha avanzado que activará una moción para convocar elecciones generales en el Reino Unido. Al tratarse de unos comicios anticipados, Johnson necesita el apoyo de dos tercios de la cámara para que salga adelante esa iniciativa, pero el Partido Laborista ya ha advertido de que no es partidario de votar inmediatamente a favor de ir a las urnas, lo que complica sus opciones de prosperar.



El líder de la oposición, Jeremy Corbyn, ha avanzado que no respaldará unos comicios hasta que la ley contra un 'brexit' duro haya superado todos los trámites, lo que podría demorarse hasta el viernes o el lunes.



El portavoz laborista para el 'brexit', Keir Starmer, sugirió por su parte en una reunión con miembros de su partido que podrían intentar retrasar la convocatoria de elecciones hasta después del 19 de octubre, según informó la BBC.



Analistas políticos han sugerido que Johnson puede intentar sortear la exigencia de obtener el apoyo de dos tercios del Parlamento con una moción alternativa con la que solo necesitara una mayoría simple para convocar unas elecciones, lo que le permitiría tratar de aprobarla con el voto de fuerzas minoritarias de la oposición.