La Reserva Federal le apunta al alza de tasas de interés

La Reserva Federal, máximo organismo monetario de Estados Unidos, prepara para hoy una nueva subida de la tasa de interés, en un intento por controlar la inflación histórica en ese país, aunque en esta oportunidad hay un contexto diferente.



La inflación ya comienza a ceder de forma más evidente en la primera economía del mundo.



Ayer, de acuerdo con el más reciente boletín, el costo de vida fue de 7,1%, una reducción de 0,6 puntos porcentuales desde el 7,7% de octubre, informó este martes la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).



“Es una variación en la dirección que se ha estado esperando, un retroceso de las presiones (...) Es un dato que es condición necesaria pero no suficiente para vislumbrar el fin de ciclo de normalización (de la política monetaria)”, señaló Germán Camacho, economista internacional de Credicorp Capital.

Vale resaltar que este es el último reporte de inflación del país para lo que resta del año al entrar en el receso por las fiestas decembrinas, por lo cual es el dato base que se tomará para futuras proyecciones de la política macroeconómica de Estados Unidos.



La inflación subyacente, aquella que excluye a los alimentos y a los energéticos, cerró en noviembre en 6%, también anotándose una moderación desde el 6,3% de octubre.



“La gran pregunta sigue siendo los salarios y si el mercado laboral no se debilitará lo suficientemente rápido. Si las ganancias laborales se suavizan hacia el nivel de US$50.000, eso podría ser suficiente para controlar las presiones salariales”, apuntó por su vez Edward Moya, analista senior de mercados para las Américas en la consultora Oanda.

En esto coincide Ian Shepherdson, economista jefe de Pantheon Macroeconomics. “Con el tiempo, el IPC subyacente tiende a seguir la tasa de crecimiento de los salarios, por lo cual el presidente Powell y otros funcionarios quieren que el crecimiento salarial se modere.



No importa hasta qué punto la inflación se modere durante 2023, no se mantendrá baja con un crecimiento salarial cerca al 5%”, aseguró el economista en un análisis compartido.



Ahora bien, de acuerdo con Camacho, este es un dato que si bien apunta a una dirección correcta, “tiene cientos de divergencias en su interior”, lo cual a su juicio, no garantiza, que la lucha contra la inflación se haya ganado, algo que reiteraría Jerome Powell en su discurso de mañana.



“Lo que sí le abre es la posibilidad de un discurso con un lenguaje menos agresivo o hawkish del que hemos visto recientemente”, concluyó el especialista.



Una alza más ‘suave’

En lo que también coinciden los analistas es que gracias a esta moderación, hoy dan por hecho una escalada de 50 puntos básicos de la tasa de interés y otra posible de 25 puntos básicos para el próximo febrero.



En caso de concretarse la expectativa de los mercados para la reunión de hoy, la tasa de interés cerrará este año en 4,5%.



“Ahora creemos que 25 puntos básicos es más probable el 1 de febrero, y creemos que esa será la subida final”, apuntó Shepherdson.

De acuerdo con la herramienta de análisis CME FedWatch de la consultora CME Group, el 30,5% de los analistas se decantan por un incremento de 50 puntos básicos, mientras el 25,7% vislumbra uno de 75 puntos básicos.



Ahora bien, lo que pueda suceder después del primer trimestre del próximo año sigue siendo una incógnita y dependerá de los nuevos datos de la economía estadounidense del próximo año.



“Una gran pregunta es si la desaceleración de la inflación de EE. UU. permitiría que la Reserva Federal reduzca las tasas en la segunda mitad del año, que es lo que cotizan actualmente los futuros de fondos de la Fed”, se preguntó Natalia Gurushina, economista jefe de renta fija para mercados emergentes en la gestora de fondos VanEck.

Gurushina también señaló que otra duda está relacionada a si la desaceleración que se espera en 2023 sea más suave que el pronóstico actual. “Una combinación de crecimiento más fuerte con una inflación más baja crearía un telón de fondo alcista para el mercado”, explicó la analista internacional.

PORTAFOLIO