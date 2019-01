‘La ruta económica de la región: ir hacia servicios de alta calidad’

Aprovechar la tecnología, generar un proceso de educación continuada durante toda la vida laboral o buscar nuevos motores de crecimiento, son algunas de las recetas de la secretaria general iberoamericana (Segib), Rebeca Grynspan, para que Latinoamérica se adapte al mundo del futuro. Pero, entre estos, destaca una hoja de ruta hacia los servicios de calidad, que históricamente han tenido empleos de baja cualificación, como una de las principales oportunidades económicas de la región.

¿Cuáles son los principales hallazgos del estudio?



En términos de los puntos de acción, el estudio aboga por un derecho universal a la educación continuada, porque con la aceleración de los cambios, lo que aprendemos en la Universidad va a representar solo el 30% del conocimiento que necesitamos para nuestra vida laboral. No podemos pensar en este como un proceso lineal, sino que vamos a tener que tener sistemas mucho más robustos de capacitación y formación a través de la vida laboral.



(Lea: El futuro migratorio no es latino, sino asiático)



¿Este es el llamado que ha hecho de una revolución de la educación?



Exactamente, y ahora se aplica no solo al sistema educativo tradicional, sino también en la vida laboral, pues ese conocimiento no va a ayudar a tener una vida laboral activa y productiva. Y ahí va a tener que entrar el trabajador, con una actitud mayor hacia capacitarse, entrar la empresa y, por supuesto, el Estado, a sentar las bases para que esto sea posible. Es fundamental el derecho a la educación a lo largo de la vida.



¿Cómo se imagina el futuro del empleo?



Esto depende de lo que hagamos, porque esto no va a ser automático. Una de las cosas que se dice es que la tecnología empodera a quien tiene acceso, pero los que no lo tienen, quedan fuera del sistema, y puede ser un instrumento muy importante para incrementar la productividad de los trabajadores informales, pues los iguala en precios, mejores mercados, clientes, entrada al sistema financiero, y este es uno de los mayores problemas de América Latina. Esto sobre todo ocurre en empleo de bajísima productividad y que fácilmente pueden ser sustituidos por las nuevas tecnologías. Tenemos que invertir en las capacidades de la gente, en su organización y en el acceso a la tecnología.



(Lea: China, el gran socio comercial de América Latina)



¿Cómo ve a la región frente a este cambio?



Hay muchas diferencias entre los países más desarrollados y los que menos lo están. No hay ninguna duda de que la región debe invertir mucho más en ciencia y tecnología, porque la adaptación permanente va a ser un requisito fundamental del mundo, y lo que no podemos es no prepararnos para lo que viene; si no estamos preparamos, recibiremos el impacto negativo de las nuevas tecnologías, pero si sí lo estamos, podremos aprovecharlas.



Para eso tenemos que transformar nuestras políticas y nuestras instituciones, que tendrán que adaptarse a las nuevas condiciones y, por supuesto, tenemos que transformar nuestra estructura productiva para tener capacidad de empleos de mayor calidad.



(Lea: Colombia, sexto lugar en inversión extranjera directa en la región)



Latinoamérica tiene una gran oportunidad con una amplia juventud, que representa un tercio de la población y que tienen más educación que sus padres, pero esta la estamos perdiendo, pues también es la parte de la población con mayor desempleo y hay una desalineación en la oferta y demanda de trabajo.



¿Cuáles pueden ser los nuevos motores de crecimiento regional?



Yo creo que la economía verde es una gran posibilidad; la economía azul también, pues somos un continente bioceánico. Además, todo lo relacionado con los servicios de calidad es una buena posibilidad, pues estos siempre fueron de empleos de baja calidad con respecto a los industriales, pero hoy en día puede ser al revés, que los servicios de alta calidad sean la hoja de ruta que debemos seguir en la región.



Asimismo, todo lo que tiene que ver con la economía creativa, entretenimiento, turismo, educación, con salud, son cosas que se tienen que expandir, pero tenemos que dar los instrumentos y adecuar nuestras políticas a esos sectores.



Esto va de la mano con las mujeres, pues no hay nada que pueda combatir la pobreza e inequidad mas rápidamente que condiciones equitativas para el empoderamiento de las mujeres.



¿Cuál es el principal reto que tiene la región?



Cambiar la conversación, situar ya el debate en nuestras necesidades de futuro y, para eso, tiene que cambiar el diálogo social, ser propositivo y no defensivo. Necesitamos un espacio en el que nos sentemos a pensar y proponer cómo nos vamos a adaptar y a construir ese mundo de futuro, y la conversación no está ahí todavía.



¿Esto tiene que ver con la polarización actual?



La polarización no nos ayuda, pues no establece espacios de diálogo, y eso es lo que necesitamos, a todos pensando juntos, pues las respuestas no son fáciles.



¿Y cuál es su opinión frente al proteccionismo?



América Latina se ha desarrollado dinámicamente no de espaldas al mundo, sino con el mundo, y el proteccionismo nos afecta negativamente. Hemos apostado por una inserción global inteligente y estas tendencias no son positivas, por lo que deberíamos estar unidos para lograr una mucha mayor integración regional, el cual es un elemento muy importante para nuestro desarrollo futuro.



¿Cómo se desarrollan los vínculos en Iberoamérica?



Esa relación existe porque los vínculos son entre la gente, son los afectos, las familias, las migraciones a ambos lados, el idioma, la cultura, la cercanía de valores y de imaginario colectivo que tenemos con España, Portugal y Andorra, donde tenemos la próxima cumbre iberoamericana. Nosotros representamos algo que la gente ha mantenido a lo largo de los siglos, con una relación mucho más simétrica y horizontal.



¿Cómo ve la próxima década para América Latina?



No hay duda de que hay muchos retos, porque con la desaceleración económica, el crecimiento que tenemos ahora mismo es más bajo que el que necesitamos para generar el empleo de calidad y las oportunidades para combatir la pobreza y la desigualdad; necesitamos crecer más y mejor. Tenemos que apostar por los tres pilares del desarrollo sostenible: más prosperidad, pero con más sostenibilidad y más inclusión, ese es el verdadero reto para la próxima década.



Rubén López Pérez