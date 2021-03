La UE iniciará una batalla legal contra Reino Unido

La Comisión Europea se apresta a lanzar dos procedimientos legales contra el Reino Unido, al considerar que Londres violó el acuerdo del Brexit al extender unilateralmente sensibles medidas aduaneras en Irlanda del Norte, dijeron ayer varias fuentes europeas.



El poder ejecutivo de la Unión Europea (UE) consiguió esta semana el respaldo político para adoptar las medidas y los procedimientos podrían iniciarse ya en “la semana próxima”, de acuerdo con una de las fuentes.

Bruselas no esconde la irritación ante el anuncio de Londres de extender de forma unilateral hasta el 1 de octubre los controles aduaneros sobre alimentos o productos agrícolas que llegan a Irlanda del Norte. La UE denunció el incumplimiento del Acuerdo de Retirada y ha prometido responder.



Según fuentes de la UE, la Comisión enviará primero “una carta de notificación formal” a Londres por violar el protocolo del pacto de divorcio de 2019 referido a la situación en Irlanda. Este fue diseñado para preservar la paz en la isla de Irlanda al evitar la reintroducción de una frontera entre el territorio británico de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, un país miembro del bloque comunitario.



Esa carta sería el primer paso en un “procedimiento de infracción” que puede terminar, después de un largo proceso, ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que puede imponer multas.



También se espera que la Comisión active el mecanismo de solución de controversias incluido en el acuerdo, con el argumento de que el Reino Unido no ha respetado sus obligaciones en la aplicación del tratado, dijeron las mismas fuentes.



Bruselas inicialmente pedirá que la disputa se resuelva en el marco del Comité Conjunto responsable de asegurar la correcta aplicación del Acuerdo de Retirada, aunque también podría solicitar un panel de arbitraje para abordar el asunto.



Esta batalla legal se produce antes de que el pacto sobre la relación comercial post-Brexit, acordado en diciembre, se vote en el Parlamento Europeo. Los eurodiputados aún no han fijado una fecha para su ratificación, molestos por la iniciativa de Londres sobre los controles aduaneros.