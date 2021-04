La Unión Europea le da impulso al pasaporte de vacunación

En medio del proceso de reactivación de las economías y de las medidas que siguen restringiendo al turismo, en las últimas semanas fue cobrando cada vez más fuerza la idea del pasaporte de vacunación, el cual recibió ayer un nuevo impulso con la aprobación de la Unión Europea (UE) de un mecanismo en ese sentido.



(Lea: Pasaporte de vacunación, idea que despierta apoyo y rechazo)



Cabe mencionar, eso sí, que la misma UE comentó cuando se aprobó la propuesta que su mecanismo no sería como tal un pasaporte de vacunación -que se exija en los países a la entrada para certificar la inmunización-, y por lo tanto no garantizaría la movilidad total dentro del bloque.



(Lea: Proponen pasaporte digital para vacunados contra el covid en Bogotá)

En este sentido, el mecanismo, que se espera que empiece a operar desde junio, fue presentado como una herramienta entre otras disponibles, y se destacó que además del certificado, cada país podrá imponer medidas como pruebas y cuarentenas, al tiempo que buscará “reforzar el principio de no discriminación hacia las personas no vacunadas”, apuntó el primer ministro portugués, Antònio Costa. Para esto, una de las ideas es que los datos se pedirán en el origen y no en el destino.



(Lea: ¿Pasaportes de vacunación? Una estrategia para viajes internacionales)



Cabe decir que la propuesta solo servirá para viajes y tendrá fecha de caducidad cuando la OMS dé por terminada la pandemia.



“El certificado interoperable de vacunación (Green Digital Certificate) tiene como objetivo facilitar la libre circulación de personas dentro de la UE, apoyando la recuperación de un modo seguro. Garantizará que una persona ha sido vacunada contra la covid, ha obtenido un resultado negativo o se ha ya recuperado”, explicó Pablo Neira, jefe de la sección comercial de la Delegación de la Unión Europea (UE) en Colombia.



De esta forma, el certificado de la UE se unirá a otras propuestas que se han dado en el mundo, como el pasaporte verde que ya empezó a aplicar desde febrero en Israel, mientras que otros países y aerolíneas han empezado a utilizar o hacer pruebas con mecanismos como CommonPass y el sistema de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata), Travel Pass, para confirmar pruebas negativas y otros datos.

Aunque la mayoría de compañías del sector que los están usando son asiáticas, también están en ese listado Copa Airlines o Iberia.



Precisamente, la Iata asegura que es un buen paso. “Un certificado de vacunación paneuropeo reconocido mutuamente sería un paso importante para dar a los gobiernos la confianza de abrir sus fronteras y a los pasajeros la confianza de volar. Esto podría ser un ejemplo que otros gobiernos, pues contribuirían al restablecimiento de la movilidad a escala mundial, que es la base para restablecer la actividad económica”, respondió a este diario.



No obstante, también hay preocupación por los efectos que pueda generar. Paula Cortés, presidenta de Anato, apuntó que “Es una realidad y por supuesto es un muy buen mecanismo para identificar quién ya cuenta con la vacuna y para mitigar la propagación del virus. Sin embargo, hay preocupación porque el ritmo de vacunación en Colombia y Latinoamérica no es el mismo que en otras partes del mundo. Esperamos que eso no vaya a restringir los viajes, o que impida la movilización de los pasajeros internacionales”señaló.