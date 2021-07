La vacunación amplía la brecha entre países ricos y pobres: FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó ayer su actualización de las previsiones económicas para la economía mundial, cuyo análisis principal fue claro: la desigualdad en el acceso a la vacunación está ampliando la brecha en el ritmo de la recuperación entre los países ricos y el mundo en desarrollo.



Esto se puede ver fácilmente en los datos, pues mientras que la entidad mejoró una vez más el pronóstico para las economías avanzadas en 0,5 puntos porcentuales, hasta un avance de 5,6% este año, que les permitiría recuperar casi todo lo perdido por la crisis, redujo su optimismo en cuanto a los países emergentes, también en 0,5 puntos porcentuales, hasta 6,3%, cuya vuelta al nivel precrisis tardará más en la mayoría de los casos.



E, incluso, es más preocupante en términos individuales. Según el informe, “la pandemia ha reducido el ingreso per cápita en un 2,8% por año en las economías avanzadas, con respecto a las tendencias previas a la pandemia en el período 2020–22, en comparación con la pérdida per cápita anual del 6,3% en las economías de mercados emergentes y en desarrollo (excluida China)”.



Ante esto, la economista jefe del Fondo, Gita Gopinath, aseguró en la rueda de prensa que “el acceso a las vacunas se ha convertido en la principal brecha a lo largo de la cual la recuperación mundial se divide en dos bloques: los países que pueden esperar una mayor normalización de la actividad a finales de este año (casi todas las economías avanzadas) y aquellos que todavía se enfrentan a un rebrote de contagios y un aumento del numero de victimas de covid”.



Y esto porque, según Gopinath, “estas revisiones reflejan, en gran medida, las diferencias en el desarrollo de la pandemia a medida que la variante delta se impone. Casi el 40% de la población en las economías avanzadas está totalmente vacunada, en comparación con 11% en las economías emergentes de mercado y una porción diminuta en el mundo en desarrollo”.



Eso sí, cabe decir que la economista jefe del FMI alerta que la recuperación no está asegurada incluso en aquellos países con niveles de infección muy bajos mientras el virus circule en otras naciones.



Prueba de ello es que el FMI mantuvo sin cambios la previsión para el PIB internacional en 2021, el cual crecería un 6%, lo cual contrasta con las continuas revisiones al alza que se pudieron ver al inicio de este año. Los expertos han venido apuntando que la expansión de la variante delta podría afectar el crecimiento internacional, lo que ha moderado el optimismo hacia delante.



Según el organismo internacional, la economía global frenaría ligeramente su incremento en el próximo año y avanzaría un 4,9%.



Cabe resaltar, eso sí, que el FMI se muestra optimista en cuanto al avance de la principal economía mundial, la cual crecería 7% en el 2021 y 4,9% en el 2022. El informe apunta a los planes de estímulo de Joe Biden como la principal razón de ese incremento.



Por su parte, también mantiene las buenas perspectivas para China, que crecería un 8,1% este año y 5,7% el próximo. Asimismo, mejoró ligeramente las cifras para la eurozona, que tendría un alza de 4,6% en este ejercicio y 4,3% durante el 2022.



MEJORA PARA LATINOAMÉRICA



A pesar de que el conjunto de los países emergentes presentaron una baja en sus pronósticos, el FMI mejoró las previsiones para América Latina, que según las actualizaciones tendría un crecimiento de 5,8% en el 2021 y 3,2% en 2022.



En este punto, Brasil tendría un alza del PIB de 5,3% y 1,9% respectivamente, mientras que la economía de México avanzaría 6,3% y 4,2% respectivamente. Argentina crecería 6,2% este año.



“La mejora del pronóstico para América Latina y el Caribe se debe principalmente a revisiones al alza en Brasil y México, lo que refleja resultados mejores de lo esperado en el primer trimestre, efectos de contagio favorables a México por la mejora de las perspectivas para Estados Unidos, y un auge de los términos de intercambio en Brasil”, resaltó Gopinath.



Cabe decir que el FMI también mejoró sus pronósticos para el comercio mundial, que crecería 9,7% durante el 2021.



