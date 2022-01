Las bolsas, con temor por las alzas de la Fed

El eterno y delicado debate sobre el incremento de las tasas de interés en los bancos centrales de todo el mundo, como mecanismo para frenar la inflación desbordada, ya comienza a dejar una estela de números rojos en los principales mercados bursátiles a nivel mundial.



(Además: La Reserva Federal de EE. UU. está preparada para subir sus tasas).

El contexto de ello está relacionado con la -muy- posible alza de la tasa de interés de la Reserva Federal en los próximos días, en un plan más agresivo para controlar la histórica inflación de 7% en Estados Unidos.



Es preciso recordar que en una economía globalizada, lo que suceda en el principal mercado del mundo, Estados Unidos, tendrá un efecto dominó sobre los demás.

Orlando Santiago, fundador de la consultora Fénix Valor, señaló que “estamos viendo una toma de beneficios generalizadas en los principales mercados” que se está dando por “síntomas de sobrevaloración”.



(Siga leyendo: Alza de tasas suma apoyos en la Reserva Federal de Estados Unidos).



“Hay que recordar que la Reserva Federal ya ha dicho de frente que este año espera hacer al menos cuatro alzas de interés, lo cual quiere decir que la política monetaria expansiva estaría iniciando el ciclo de alzas de tasas y finalizar las tasas de interés bajas. Eso asusta a los mercados”, explicó Santiago.



A su turno, Diego Camacho, economista internacional de Credicorp Capital, explicó que “al subir las tasas, debería haber un desplazamiento importante del resto de la curva de rendimiento de los bonos soberanos y con eso, muchos de los activos de riesgo empiezan a tener ajustes en sus precios”.





Creo que en las próximas 3 o 4 semanas va a ser muy difícil que cambie este comportamiento de menor aversión al riesgo COMPARTIR EN TWITTER

PERO NO ES SOLO ESO...



La incertidumbre sobre las posibles alzas de las tasas de interés no es la única razón que explica el comportamiento a la baja de las principales bolsas mundiales.



(Vea: Alimentación: la cuesta arriba de familias en EE. UU.).



Los conflictos geopolíticos entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, o las tensiones en los países de Oriente Medio también están haciendo retroceder a estos indicadores.

“(...) Algunas tensiones en Oriente Medio y en Europa Oriental (...) Irán, el secuestro de un barco petrolero, las tensiones con Rusia y Kazajistán tiene el precio de los energéticos con una presión importante al alza y eso, junto a la inflación, pues se teme que los bancos centrales tengan una política más agresiva de esa alza de tasas”, señaló Camacho.



“Adicional a lo anterior sobre las alzas de tasas se suma la tensión entre Rusia y Ucrania, la posible participación de Estados Unidos y el temor en el mundo de un conflicto bélico de grandes proporciones”, complementó Santiago.



LO QUE ESTÁ POR VENIR



Para Orlando Santiago, lo más importante para los próximos días está relacionado con el plano internacional.



“Lo más importante es lo que suceda entre Rusia y Ucrania porque la alza de las tasas de interés era algo que en algún momento se iba a dar (...) Mientras esas tensiones no cesen, por supuesto que puede continuar la presión bajista”, dijo el analista.

A su turno, Camacho prevé que en los próximos días haya pronunciamientos de los bancos centrales en torno a la primera reunión de este año de la Fed la próxima semana.

“Creo que en las próximas tres o cuatro semanas va a ser muy difícil que cambie este comportamiento de menor aversión al riesgo (...)”, precisó Camacho.



(Además: ¿EE. UU. acabaría con las criptomonedas? Esto dijo inversor).



LOS RESULTADOS DEL DÍA



Los principales mercados bursátiles del mundo sufrieron un revés en la jornada de este martes. Comenzando por Wall Street, donde el principal indicador, el Dow Jones de Industriales cerró con una caída de 1,51%, mientras el selectivo S&P 500 cedió 1,84%y el compuesto Nasdaq cayó 2,60%.



ROBERTO CASAS