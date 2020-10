Las bolsas europeas colapsaron ante la nueva ola de coronavirus

Las bolsas europeas bajaron este miércoles con fuerza ante el aumento de las medidas des confinamiento decretadas en varios países para luchar contra la pandemia del coronavirus.



Fráncfort bajó un 4,17 %, Londres y Milán un 4,06 %, París un 3,37 % y Madrid un 2,66 %, mientras que el índice Eurostoxx50 cayó un 3,49 %, descensos que son los más elevados desde el pasado 21 de septiembre, y del 11 de junio en el caso de la bolsa italiana.



Los mercados siguen con preocupación la evolución de la pandemia de covid-19. Alemania anunció el cierre de restaurantes, instituciones culturales y el sector de ocio a partir del lunes, en un nuevo esfuerzo para intentar frenar la segunda ola del coronavirus. Las restricciones durarán un mes, y el gobierno ha prometido hasta 10.000 millones de euros en ayudas (unos unos 11.750 millones de dólares) para paliar los efectos.



Francia sopesa decretar un nuevo confinamiento durante noviembre. Y en Italia, que este año vivirá su peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, se multiplican las manifestaciones contra nuevas paralizaciones de la actividad en algunas categorías profesionales.



Las preocupaciones europeas y estadounidenses pesaban menos en la tendencia en Asia, donde los mercados registraron un ligero repliegue. Tokio cerró con una baja de 0,29% y Hong Kong de 0,32%.



En medio de la primera ola de pandemia, los gobiernos y bancos centrales de las grandes economías mundiales habían garantizado un apoyo masivo para frenar la recesión que se dibujaba. Esto permitió a los mercados de valores recuperarse de sus problemas de febrero y marzo y repuntar hasta el final del verano.



Ahora bien, "no está claro por el momento que el apoyo presupuestario vaya a ser tan significativo la segunda vez, razón por la que los mercados de valores se hunden", estima Michael Hewson, analista para CMC Markets.



Como prueba, en Estados unidos, a una semana de las presidenciales, "parece que no hay ninguna intención de lanzar un plan de reactivación presupuestario antes del final del primer trimestre del año próximo", señala el experto. El presidente Donald Trump prometió el martes "el mejor" programa de ayuda económica posible pero tras las elecciones, acusando a la responsable demócrata en la Cámara de Representantes de no negociar de buena fue. Las discusiones tropiezan sobre el monto de este segundo plan.



La Unión Europea, por su parte, sigue en el proceso de lanzar su presupuesto y un primer plan de reactivación de 750.000 millones de euros, adoptado en julio. El jueves, Crhistine Lagarde presidirá su octava reunión de política monetaria en el Banco Central Europeo.





EFE