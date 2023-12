El 'top' de las ciudades más caras para vivir que hay en el mundo

El informe anual del semanario británico 'The Economist', que evalúa el poder adquisitivo del dólar en distintas ciudades, reveló un ránking para 2023 sobre las ciudades más caras del mundo.



Este organiza el posicionamiento de las ciudades de acuerdo con la fortaleza de sus monedas locales: a mayor fortaleza, mayor es la posición en la lista.



Así, Singapur, con su moneda robusta, ostenta el título de la ciudad más cara por noveno año.



Lo curioso de la capital del país del mismo nombres es que obtuvo este puesto por el costo extravagante de un certificado necesario para la compra de un automóvil, que superó los US$106.000 a principios de octubre de 2023.



Por otra parte, la ciudad es conocida por tener una alta concentración de millonarios, lo que contribuye a su posición constante en la cima de la lista.



Pero no está sola. Este año, comparte el primer lugar con Zúrich, la ciudad más grande de Suiza, que tiene los alimentos, artículos para el hogar y entretenimiento más caros.



El ascenso de Zúrich y otras ciudades se atribuye, en gran medida, a la apreciación del franco suizo frente al dólar en más del 10 % durante el último año.



El tercer lugar lo ocupó, Nueva York, empatando con Ginebra, otra ciudad suiza. Les sigue Hong Kong y cerrando el 'top' cinco se ubicó Los Angeles.



En general, The Economist Intelligence Unit, en su informe, evidenció que la crisis mundial del costo de vida que comenzó en 2022 persiste en 2023, a pesar de una moderación en los precios de la energía y los problemas de la cadena de suministro.



"La inflación sigue siendo elevada a nivel global, con un aumento promedio del 7,4% en los precios de 200 productos y servicios rastreados durante el último año. Aunque ligeramente inferior al 8,1% de 2022, este índice aún supera significativamente el promedio del 2,9% de los cinco años anteriores", explicó 'The Economist'.

¿Qué pasa en América Latina?

En el informe de este año, se destaca que las tres ciudades que experimentaron el mayor ascenso en el 'ranking' global se encuentran en la región: latina Santiago de Querétaro y Aguascalientes, en México, y la capital de Costa Rica, San José.



Dentro de América Latina, la Ciudad de México figura como la más costosa. "En 2023, el peso mexicano demostró ser una de las monedas más fuertes entre los mercados emergentes, gracias a los aumentos de las tasas de interés y la sólida inversión interna", señala el semanario económico.



"Los bancos centrales de gran parte de América Latina fueron de los primeros en seguir los aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos para respaldar sus monedas. Como resultado, el peso mexicano y el colón costarricense se fortalecieron", agregó 'The Economist'.



Por otro lado, a pesar de las proyecciones de las autoridades sobre una inflación del 180 % anual en Argentina, Buenos Aires se posiciona como la ciudad más económica de la región de América Latina y el Caribe. La principal razón radica en la devaluación sufrida por el peso argentino.



Aquellos que poseen dólares en la capital argentina pueden obtener muchos más pesos en comparación con el año pasado.



"Argentina se encuentra en una situación con una senda fiscal insostenible, un tipo de cambio sobrevalorado y una balanza de pagos muy vulnerable. Aunque la inflación ha aumentado rápidamente, el peso argentino oficial se ha debilitado más lentamente", comenta Mali Chivakul, economista de mercados emergentes en J. Safra Sarasin Sustainable AM.



