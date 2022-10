Las claves para impulsar el comercio en América Latina, según la CAF

América Latina y el Caribe es una de las regiones que menos comercia entre sí, con solo el 15% del volumen total exportado entre los países, una situación que contrasta con las numerosas iniciativas de integración que han nacido en los años recientes, pero que no han terminado de despuntar.



Así se desprende del documento Reporte de Economía y Desarrollo “Caminos para la Integración: Facilitación del Comercio, Infraestructura y Cadenas Globales de Valor” que fue presentado este jueves por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en la Cámara de Comercio de Bogotá.



“Cuando uno observa los datos de comercio, la región no ha logrado aumentar su participación en las exportaciones globales. Encontramos que hay un bajo nivel de comercio intrarregional, que podría estar por detrás de este bajo comportamiento global, y parte de esa explicación, podría están relacionados con costos de fronteras o de transporte, que siguen siendo elevados. Esto puede ser uno de esos factores que explican esta baja expansión del dinamismo. Este es el punto de partida”, señaló Lian Allub, economista principal de la Dirección de Investigaciones de CAF.



Desde la institución, señaló Allub, plantean trabajar sobre tres áreas que, a su juicio, aún persisten y “no permiten explotar el enorme potencial”.



Uno de ellos son los costos de frontera, donde “las iniciativas como ventanillas únicas o los programas de ‘exporta fácil’, de los países han hecho un buen trabajo”. Otro punto son los costos de infraestructura e interconexión y las políticas que pueden afectar a la integración productiva, como las reglas de origen, las cuales “no deben ser tan estrictas”, para que “este comercio de insumos no impida la exportación de bienes finales con las preferencias arancelarias”.



Acerca del punto de la integración regional, el ejecutivo comentó la importancia de la interconectividad eléctrica que, de acuerdo al informe, tiene un alto potencial para desarrollarse en América del Sur, donde ya se han realizado ejercicios como por ejemplo, aquellas hidroeléctricas que hacen vida en el Cono Sur.



En la cita en Bogotá también se dio espacio para que la CAF planteara los beneficios y retos de la reciente reactivación diplomática y comercial entre Colombia y Venezuela.

“La apertura de la frontera colombo-venezolana supone una gran oportunidad para incentivar estos esfuerzos de integración”, apuntó en su cuenta de Twitter Sergio Diaz-Granados, presidente ejecutivo de la CAF en la instalación del evento.



Por su parte, Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, señaló que la reapertura fronteriza es “una buena oportunidad” para que las empresas que hacen vida en Bogotá-Región “hagan parte del proceso de reactivación de la dinámica comercial”.



De acuerdo con el ejecutivo, la región ya representa el 31% de las exportaciones colombianas hacia el vecino país en lo corrido del año 2022.



