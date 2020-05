Las economías se vuelcan a buscar ayuda multilateral

El coronavirus ha supuesto un gran golpe para todas las economías del mundo, pues ha obligado a sus gobiernos ha ejecutar planes de estímulo, incrementando sus endeudamientos y déficits, y comprometiendo las finanzas públicas. No obstante, las capacidades nacionales han mostrado sus límites y en este periodo los países se han volcado a pedir ayuda a organismos multilaterales.



Prueba de ello es la gran demanda que se ha visto a nivel mundial. Según el último reporte, de sus 189 miembros, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recibido más de 102 solicitudes de asistencia financiera, de las cuales, al menos 16 serían de América Latina y el Caribe.



Aunque, eso sí, los desembolsos de momento no han ido al mismo ritmo. De acuerdo con las cifras, el financiamiento de emergencia del FMI que se ha desembolsado hasta ahora alcanza los US$20.456,96 millones, muy lejos del billón de dólares que puso a disposición del mercado la directora gerente de la institución, Kristalina Georgieva.



Estas transacciones, a través de la Herramienta de Crédito Rápido (RCF) y el Instrumento de Financiación Rápido (RFI), han llegado en mayor proporción a África Subsahariana (US$9.570,4 millones), Medio Oriente y Asia Central (US$6.103,5 millones), América Latina y el Caribe, (US$3,483.2 millones) y Europa del este (US$1.034,93 millones).



En Latinoamérica, algunos países como Bolivia (US$327 millones), Costa Rica (US$508 millones), Ecuador (US$643 millones), Panamá (US$515 millones) o Paraguay (US$274 millones) son algunos de los que han recibido fondos.



El FMI ha hecho alivios por US$229,31 millones.



Pero no es la única entidad en este proceso. El Banco Mundial (BM) ofreció US$160.000 millones de financiación a los distintos países, de lo cuales se han adelantado aproximadamente US$1.900 millones.



Latinoamérica no tiene una alta participación en estos montos, pues en la región se han desembolsado aproximadamente unos US$140 millones dedicados principalmente a fortalecer los sistemas de salud. En este sentido, Argentina ha recibido US$35 millones, Ecuador y Paraguay US$20 millones, entre otros.



De hecho, tal como anunció la entidad a inicios de abril, Colombia fue uno de los beneficiarios de los recursos de la entidad, pues el 31 de marzo el BM ejecutó un desembolso de US$250 millones para políticas de desarrollo (CAT DDO).



Colombia también recibirá recursos del Banco Interamercano de Desarrollo (BID), pues la entidad anunció recientemente una línea de préstamos por un total de US$1.150 millones, de los cuales ya se han desembolsado US$300 millones y en julio se repartirán los US$850 millones restantes.



Por último, al hablar del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la entidad ofreció a sus países miembros US$300 millones en créditos para la emergencia sanitaria y otra línea de US$2.500 millones para apoyar medidas económicas anticíclicas.



Del primer caso de US$300 millones, repartido en US$50 por país, se han aprobado Argentina, Bolivia, Panamá, Ecuador, Trinidad y Tobago, Uruguay. En el segundo instrumento, Ecuador ya tiene luz verde por US$350 millones, mientras que CAF se encuentra en conversaciones con el resto de países.



No hay que olvidar que el directorio del FMI aprobó renovar la línea de crédito a Colombia, por un valor de US$10.800 millones.



