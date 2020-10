Las elecciones en Estados Unidos de la A a la Z

Pandemia, crisis económica y una ola de protestas contra el racismo: Estados Unidos está en la recta final de una campaña electoral sin precedentes, que también tiene léxico propio.



De la A a la Z, aquí la batalla por la Casa Blanca entre el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden:



A - "AMERICA FIRST": (Estados Unidos primero). El eslogan de Trump en 2016 sigue muy vigente.



B - "BLACK LIVES MATTER": (La vida de los negros importa). Este movimiento de lucha contra la brutalidad policial y el racismo ganó protagonismo tras la muerte en mayo del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía blanco.



C - CORONAVIRUS: Durante meses, Trump dijo que simplemente desaparecería. Luego se contagió, al igual que su esposa y su hijo menor. El virus mató a más de 225.000 personas en Estados Unidos, donde ahora hay un repunte de casos.



D - DELAWARE: Un pequeño estado del este de Estados Unidos donde reside Biden. El sótano de su casa en Wilmington ha sido muy mentado por Trump, que lo acusa de aprovechar el covid-19 para evitar exponerse.



E "íENCIÉRRENLO!": Grito de guerra en los mitines de Trump, donde la multitud pide cárcel para Biden y su hijo Hunter alegando corrupción. En 2016, coreaban lo mismo para Hillary Clinton.



F - FRAUDE: Trump afirma desde hace meses, sin pruebas concretas, que el voto por correo puede acarrear "un fraude a proporciones inéditas".



G - GOBERNADORES: Once estados (Carolina del Norte, Dakota del Norte, Delaware, Indiana, Misuri, Montana, New Hampshire, Utah, Vermont, Virginia Occidental y Washington) y dos territorios (Puerto Rico y Samoa Estadounidense) elegirán gobernadores el 3 de noviembre.



H - HISPANOS: Primera minoría étnica del país con 32 millones de habilitados para votar este año. Su participación puede ser decisiva en estados clave como Arizona, Florida y Texas.



I - INVESTIDURA: El próximo presidente de Estados Unidos asumirá el cargo el 20 de enero de 2021 en las escaleras del Capitolio.



J -'"JOE EL DORMIDO': Así apodó Trump a Biden, de 77 años, a quien acusa de tener capacidades mentales disminuidas. Trump tiene 74 años.



K - KAMALA HARRIS: La candidata a la vicepresidencia de Biden, de madre india y padre jamaiquino, ha hecho historia al convertirse en la primera mujer negra en integrar la fórmula presidencial de un partido político importante en Estados Unidos.



L - LAPSUS: Las meteduras de pata son usuales en Biden, como decir que se postula al Senado, o llamar 'George' a Trump.



M - 'MALARKEY' (tonterías): Expresión distintiva de Biden. La dijo en el último debate y se volvió tendencia en las redes sociales. La frase "No Malarkey!" decoraba el autobús de Biden durante las primarias demócratas.



N - NOTICIAS FALSAS: Así describe Trump a los principales medios de comunicación, quejándose de lo que considera una cobertura injusta hacia él.



O - (BARACK) OBAMA: El expresidente demócrata regresó al ruedo para apoyar a su exvicepresidente.



P - PENDULARES: Los 'swing states', donde las preferencias de los votantes oscilan entre republicanos y demócratas, son los campos de batalla más reñidos. En esta elección, destacan Florida, Pensilvania, Michigan y Wisconsin.



Q - QANON: Una extraña teoría de la conspiración de derecha que Trump evita condenar explícitamente.



R - RBG: Iniciales de Ruth Bader Ginsburg, la jueza progresista de la Corte Suprema cuya muerte en septiembre sacudió la campaña al dejar vacante un cargo vitalicio. Con la confirmación expedita de Amy Coney Barrett, el máximo tribunal cuenta ahora con seis jueces conservadores de nueve, tres nombrados por Trump.



S - SISTEMA ELECTORAL: En Estados Unidos, el presidente y el vicepresidente se eligen por voto indirecto. Según el voto popular, se conforma un Colegio Electoral de 538 miembros. Cada estado tiene tantos electores como miembros del Congreso (Cámara baja y Senado). En 48 estados y la capital, Washington DC, el vencedor del voto popular se queda con todos los electores correspondientes al estado. En Maine y Nebraska se asignan por un sistema proporcional. Para ganar, un candidato debe obtener al menos 270 votos electorales. La votación formal del Colegio Electoral será el 14 de diciembre.



T - TAPABOCAS: Trump suele burlarse de quienes los usan, mientras que Biden dice que deberían ser obligatorios para prevenir el covid-19.



U - UCRANIA: La exrepública soviética a cuyo presidente Trump trató de persuadir de investigar a Biden y a su hijo Hunter. Trump fue a juicio político por esto, pero terminó absuelto.



V - VOTACIÓN ANTICIPADA: La jornada electoral es el 3 de noviembre, pero la gran mayoría de los estados permite la votación temprana, que este año ha batido récords: 68 millones de estadounidenses ya sufragaron.



W - WALTER REED: El hospital militar en las afueras de Washington donde Trump estuvo tres días internado por covid-19.



X - XENOFOBIA: Biden suele denunciar la actitud discriminatoria de Trump hacia los extranjeros. Esta palabra estuvo entre las más buscadas en el sitio web del diccionario Merriam-Webster durante el primer debate.



Y - 'Y.M.C.A.': El baile de Trump al ritmo de este himno del grupo de música disco de los años 1970 Village People ha causado sensación.



Z - ZOOM: La plataforma de videoconferencias con la que muchos políticos, excepto Trump, hacen campaña en tiempos del coronavirus.





