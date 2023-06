Las faltas por las que expulsan a colombianos de Estados Unidos

Se han fortalecido las políticas migratorias en Estados Unidos con el regreso del Título 8.



Esta es una política migratoria que permite al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés) procesar de manera expeditiva y expulsar a personas que lleguen a la frontera estadounidense de forma ilegal.



Al volver a tener vigencia, desde el viernes 12 de mayo de 2023, las personas que crucen ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos tendrán los siguientes problemas:



- Serán procesadas conforme lo indiquen las autoridades.



- No pueden volver a ingresar en Estados Unidos por al menos 5 años si se ordena su expulsión.



- No serían escogidos como candidatos para asilo, cuando no medie una excepción aplicable.



- Podrían ser procesadas penalmente en cada intento posterior que realicen para cruzar la frontera de manera ilegal.



Causas de inadmisibilidad

Teniendo en cuenta lo estípulado en el Título 8, la Organización de los Estados Americanos especifica, en la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que en los siguientes casos no se admiten extranjeros en Estados Unidos:



- Personas que fueron deportadas anteriormente y no han cumplido el tiempo de castigo.

- Individuos que han cometido crímenes o delitos.

- Personas que han cometido delitos de bajeza moral.

- Personas que tengan múltiples condenas penales.

- Ser un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Como por ejemplo, pertenecer a pandillas.

- Sufrir una enfermedad física o mental que lo convierta en un peligro para otras personas.



- Ser un 'Abusador de drogas': es decir una persona que haya consumido una sustancia ilícita más de una vez en los últimos tres años.

- Ser familiar de un traficante de drogas u obtener algún beneficio de actividades ilícitas.

- Haber participado en ejercicios de espionaje o sabotaje o genocidio.

- Presentar documentos falsos ante un oficial migratorio o un consulado.

- Ser polígamo o practicar la bigamia.

- Ser partícipe en un secuestro internacional de niños.

- Si ha tenido una visa de intercambio J-1 y está aún sujeto a estar dos años fuera del territorio.



