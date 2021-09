Las nuevas reglas de EE. UU. para que las personas ingresen al país

Estados Unidos anunció este lunes que dejará a partir de noviembre entrar en el país a viajeros internacionales vacunados, incluidos los de la Unión Europea (UE), Brasil, el Reino Unido y China, y suspende así una prohibición que se mantenía desde el inicio de 2020 con la llegada de la pandemia de covid-19.



Se mantendrán, no obstante, numerosas salvaguardias para evitar la propagación del virus, que ya mató a más de 670.000 estadounidenses, y que aumenta debido a la altamente contagiosa variante delta.



Además de presentar una prueba de vacunación contra el covid, quienes viajen a

Estados Unidos deberán hacerse un test en los tres días previos a embarcar y portar mascarilla durante el viaje.



De momento, la Casa Blanca no precisó qué vacunas serán admitidas para ingresar a Estados Unidos. En una entrevista con la AFP, Thierry Breton, comisario europeo para el mercado interno, dijo que la nueva orden abarca a las vacunas reconocidas por la agencia farmacéutica estadounidense (FDA).



Esa vacunas son las Pfizer/BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson (Janssen). La FDA no ha aprobado la vacuna de AstraZeneca, utilizada por muchas naciones europeas, pero Breton dijo que habló con Zients y percibió señales esperanzadoras.



Los viajeros internacionales completamente vacunados no deberán cumplir cuarentena una vez llegan a territorio estadounidense, pero sí que deberán facilitar datos de contacto para facilitar el rastreo en caso de contagio.



La decisión del Gobierno de Biden se aplicará solo al transporte por avión, de modo que sus fronteras terrestres con Canadá y México se mantendrán clausuradas por el momento.



En los próximos días, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) emitirán una orden para exigir a las aerolíneas "recabar información de contacto" sobre los pasajeros para mantener la capacidad de rastreo en caso de que se produzca un contagio.



Agencias