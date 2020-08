Las tecnológicas amplían la brecha con la ‘vieja economía’

Ni el fuerte golpe de la pandemia en la economía y empresas, ni tampoco las acusaciones por prácticas monopólicas que arrastran los gigantes tecnológicos, les han impedido abrir cada vez más la brecha que los separa de algunos de las industrias más tradicionales.



Y es que estas empresas no solo registran grandes beneficios en el segundo trimestre mientras una gran parte de las firmas está en números rojos, sino que las diferencias de tamaño y valor siguen ampliándose.



Al ver solo los ‘Gafa’ (Google, Amazon, Facebook y Apple), que esta semana estuvieron en el foco por su comparecencia ante el Congreso de EE. UU. acusados de tener demasiado poder, esta tendencia es clara.



En medio de la pandemia, que generó la mayor caída del PIB trimestral en EE. UU. y Europa de la historia, Amazon registró ganancias récord de US$5.243 millones, acompañadas de un alza de la facturación de 40% a US$88.900 millones.



El mismo caso que Facebook, que duplicó sus utilidades en el segundo trimestre hasta los US$5.178 millones, subió sus ingresos un 11% y además repuntaron 12% sus usuarios activos.



Apple presentó un récord de ventas, con un alza de 12% en sus ganancias hasta US$11.253 millones y también un aumento de 11% en facturación, mientras que Google sí presentó peores cifras, con una baja de 30% en su utilidad, que sigue teniendo ganancias por valor de US$ 6.959 millones.



No sin razón, el ranking de las firmas con mayor valor bursátil son, exceptuando a Saudí Aramco en el primer puesto con una cifra de US$1,75 billones, todas tecnológicas: Apple (US$1,8 billones, Microsoft y Amazon (US$1,5 billones) y Alphabet (US$1,01 billones).



Alejandro Useche, profesor de la escuela de administración de la U. del Rosario, apunta que “en Wall Street las grandes ganadoras han sido las tecnológicas. En el año la que más ha subido en el Dow Jones es Apple, con un alza de 40%, seguida por Microsoft con un repunte de 27%, mientras que las más desvalorizadas con Boeing (-51%) y Exxon (-40%)”.



Es fácil comparar con muchas tradicionales. Ejemplo son las petroleras, donde se vieron grandes pérdidas: Chevron (US$8.300 millones), Exxon (US$1.100 millones), Shell (US$18.000 millones) y Total (7.145 millones de euros).



El aeronáutico también muestra esa situación: Airbus y Boeing registraron pérdidas por US$2.200 y US$2.400 millones respectivamente en el primer semestre, mientras que las aerolíneas también tuvieron caídas, como IAG (3.806 millones de euros) o KLM-Airfrance (US$3.100 millones).



El sector automotriz también muestra números rojos, como es el caso de FCA que tuvo una pérdida de 1.048 millones de euros, o Renault con US$ 8.581 millones, o el bancario, pues el BBVA mostró con una caída de 1.157 millones de euros hasta junio de 2020.



Esto se replica en otros como construcción, pues la española Ferrovial tuvo pérdidas de 379 millones de euros; belleza con L'Oréal, que ganó un 21,7% menos; el gigante hotelero Meliá, con número rojos por 358,6 millones de euros; la cervecera AB InBev, cuya utilidad cayó 98,4% o la siderúrgica Arcelor Mittal, con pérdidas de US$1.679 millones.



“La pandemia ha profundizado unas brechas muy importantes entre lo tradicional y análogo contra lo digital. El hecho de que estemos en cuarentena ha cambiado la manera en que los consumidores adquirimos bienes y servicios y cómo se proveen los mismos. Por eso, las firmas con modelos de negocios tradicionales y presenciales están sufriendo mucho”, dice Useche.



Por su parte, Noé Velázquez, director del Centro de Gestión de Información y Finanzas U. Externado, señala que “la pandemia ha consolidado una tendencia de un nuevo estilo de vida basado en el uso y apropiación de las tecnologías. Las nuevas empresas que las incorporan para hacer negocios tienen algo distinto a las ‘viejas’ empresas. Saben que la actual economía se basa en conocimiento e inteligencia, por lo que dejan a un lado la tradicional, centrada en la mano de obra”.



Rubén López Pérez