‘Latinoamérica, ajena a los problemas globales’

La interconexión que existe en la economía mundial hace que lo que ocurra en un lugar, tenga repercusiones en el resto del planeta, y más cuando los problemas son tan graves como la guerra comercial, el Brexit u otros focos de tensión que golpean en la actualidad a las finanzas globales.



Sin embargo, desde el punto de vista de los inversionistas mundiales, Latinoamérica corre con ventaja en el escenario actual, pues de acuerdo con James Beaumont, director de Gestión de Cartera de Activos Múltiples de Natixis Investment Managers, es una región bastante ajena a estos grandes problemas.



“Hay un gran número de problemas geopolíticos a nivel global que claramente están preocupando a los inversionistas internacionales, como lo es la guerra comercial o el Brexit. Pero lo cierto es que la región está en una buena posición en este sentido, pues es bastante ajena a estos temas, no le golpean de forma directa. Ante un panorama como el actual, no solo se deben mirar los datos, sino también las noticias, y salvo casos puntuales, el flujo de malas noticias y de vientos en contra son mejores aquí”.



Además, según el experto, esto cobra más importancia no solo al comparar con las economías desarrolladas, sino también frente al resto de regiones emergentes. “Vemos que otras zonas en desarrollo, como Asia, atraviesa muchos problemas geopolíticos. Es por eso que el hecho de que Latinoamérica ofrezca estabilidad y crecimiento en algunos países la convierten en una región muy competitiva y que crea muchas oportunidades de inversión”.



Eso sí, Beaumont no pierde de vista que América Latina enfrenta sus propios problemas, como la crisis de Venezuela o de Argentina, así como la desaceleración global. “Tenemos una visión positiva para Colombia y la región, pero claramente un menor dinamismo en el mundo también va a impactar en su economía”.



Frente a esto, a escala global, afirma que pese a las caídas que se han visto en los mercados mundiales recientemente, “los inversionistas han sido muy resilientes, pues van más allá de lo que está pasando y creo que no ven realmente un riesgo cercano de recesión, pues las condiciones económicas en EE. UU. siguen siendo buenas. Es por esto que estamos convencidos que para lo que resta de 2019, el factor clave para la valorización de las acciones y los mercados van a ser los resultados empresariales, sus ganancias. Si crecen, eso va a verse como algo positivo”, dijo Beaumont.



Para Natixis, como la volatilidad en los mercados es un factor que parece haber llegado para quedarse, recomienda a los inversionistas buscar opciones responsables y gestión activa de portafolios, las cuales estén enfocadas, sobre todo, en el largo plazo.



