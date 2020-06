Latinoamérica, epicentro de la recesión mundial

El panorama de América Latina cada vez luce más sombrío. Y no solo porque la situación sanitaria está transitando sus momentos más complicados, sino también porque el golpe económico que se espera cada vez es más pronunciado, lo que está convirtiendo a la región en el epicentro de la pandemia y de la recesión internacional.



De acuerdo con las previsiones actualizadas que lanzó el Banco Mundial (BM) ayer, se espera una contracción en Latinoamérica y el Caribe de 7,2% para 2020, el mayor desplome entre todas las regiones en desarrollo y, en el mundo, solo superada por la eurozona, que caerá un 9,1%.



La cifra también presenta un fuerte empeoramiento frente a la anterior previsión del organismo, que había dicho en abril que la caída sería de 4,6%. En ese entonces se confirmó que es la mayor contracción de la serie histórica de la región.



Como explicó Carlos Arteta, economista Principal del Grupo de Perspectivas del Banco Mundial, “la pandemia ha tenido un golpe devastador, ha afectado a millones de personas con un gran costo humano. Ante esto, la drástica contracción de 7,2% es casi tres veces más profunda que la de la crisis de 2008, y sería la peor desde la Segunda Guerra Mundial”.



En concreto, para poner en perspectiva la caída que tendría este año, en el peor momento de la Gran Recesión (2009) la región cayó un 1,9%, mientras que en la crisis de deuda de 1983, la pérdida fue de 2,5%.



Pero las cifras de América Latina no acaban ahí. De los 30 países que componen la región, 29 presentarán cifras negativas, lo que por supuesto tendrá impactos fuertes en términos sociales como pobreza, desigualdad, desempleo y riqueza. De hecho, como apuntó el informe del BM, el ingreso per cápita será este año de 8,1% en la región, el mayor desplome registrado desde 1870.



Según el informe, la caída de los productos básicos, la salida de capitales de las principales economías de la región, mayores primas de riesgo y la desaceleración de grandes socios comerciales como Estados Unidos y China son algunas de las razones detrás del desplome pronosticado.



Además, como apunta el BM, se puede esperar una caída de alrededor de 20% en la llegada de remesas, incrementos en los endeudamientos publicos y recortes de gasto, y mayor vulnerabilidad de las empresas, así como una posible debilidad prolongada del turismo en toda la región, a lo que, según Arteta se podría unir un nuevo proceso de protestas en consecuencia a estos deterioros sociales.



Por supuesto, este deterioro en las condiciones económicas de la región está totalmente atado al empeoramiento de la pandemia en América Latina. No en vano, Arteta apunta que se ha convertido en el nuevo epicentro del coronavirus.



“La región será la más afectada, pues las condiciones se han empeorado. El número de casos de covid-19 de Latinoamérica eran el 2,1% del total a finales de marzo, el 6,6% en los últimos días de abril y el 17% al final de mayo. El dato se duplica cada dos semanas”, comentó Arteta.



Y es que, en estos momentos, de los 15 países con más casos del mundo, cuatro son de la región. Brasil, segundo por detrás de Estados Unidos, cuenta ya con 691.758 contagios, dato similar al de España, Italia y Francia de manera conjunta. Perú es ya el octavo en el listado con 196.515 casos, mientras que Chile (13°) y México (14°), ya están por encima de los 100.000.



Todo esto se ve reflejado en el desempeño que tendrán los países. Se espera una contracción de 8% en Brasil, y de 12% en Perú, que son los más afectados. Chile caería 4,3%y México lo haría en 7,5%.



En el caso de Colombia, la caída en el PIB para este año sería de 4,9%, más del doble respecto al 2% que el Banco Mundial estimó en sus perspectivas de abril.



LENTA RECUPERACIÓN



Pero el peor panorama para Latinoamérica no solo se da en 2020, sino que seguirá en 2021. Si bien el BM estima que el crecimiento el próximo año sería de 2,8%, superior a lo previsto anteriormente, quedará muy lejos de lo que se perderá por la recesión.



“Es un avance cercano al crecimiento promedio de los últimos 30 años, uno esperaría una mayor recuperación ante la gran caída, pero eso no va a ocurrir, por lo que el nivel se mantendrá por debajo del dato anterior por lo menos dos años. Esto es insuficiente para recuperar el terreno perdido”, dice Arteta.



A esto se suma que la situación de la región va a ser de mayor vulnerabilidad. Como apunta el BM, el nivel de deuda en 2007 era de 48%, mientras que ahora es de 62% en promedio, y las acreencias externas han pasado de 40% a 55% en este periodo. “Las condiciones fiscales ahora son peores que las de antes de la crisis de 2008, por lo que será más difícil para los países tener lo necesario para superar la crisis”, apuntó el experto del Banco Mundial.



Cabe apuntar que el organismo espera una caída de 5,2% para el PIB internacional y un incremento de 4,2% en el 2021.



Rubén López Pérez

En Twitter: @rlopezper