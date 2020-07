‘Latinoamérica nunca había tenido un desempleo tan alto’

Esta semana Colombia anunció que su desempleo para el segundo trimestre llegó al 21,4%, una situación muy negativa para este rubro que, no obstante, afecta a toda América Latina, pues la región alcanzará un nivel récord.



De acuerdo con el informe que publicó ayer la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al término de este año se espera que en la región haya 41 millones de personas sin trabajo, una cifra muy superior a las 26 millones de 2019. Además, la tasa de desempleo el año pasado cerró en 8,1%, mientras que este año se incrementaría al menos en 4% o 5%, llevando la cifra a más del 12%.



Vinícius Pinheiro, director de la OIT para América Latina, le comentó a Portafolio que “nunca habíamos tenido 40 millones de personas desocupadas, es algo que no tiene comparación desde que se empezaron a medir estos indicadores, y por más que hubo crisis muy fuertes, como la de 2008, nunca se llegó a estos niveles que se verán en el 2020”.



Pero la tasa de desempleo no es la única cifra preocupante. La OIT muestra que la población ocupada podría reducirse en 3 puntos porcentuales, lo que se traduciría en una pérdida de entre 10,3 y 13 millones de empleos.



Pero si se tienen en cuenta las horas trabajadas, la situación es más llamativa, pues América Latina tiene la mayor reducción de todo el mundo. La caída ha sido del 20%, lo que equivale a 47 millones de puestos de trabajo con una jornada de 48 horas y 55 millones con empleos de 40 horas.



Sumado a esto, el informe hace referencia a que el 60% de los trabajadores en Latinoamérica están en riesgo de sufrir pérdidas de empleo, de horas y de ingresos laborales, mientras que reafirmó que el 80% de los informales pueden ver reducidos por completo sus ganancias.



Sin embargo, el problema no es solo el empeoramiento, sino, como afirma Pinheiro, la debilidad de la región para mejorar. “Por supuesto que Latinoamérica es una de las regiones más afectadas, sobre todo porque más allá de las pérdidas, las condiciones para la recuperación son mucho peores que en otras zonas como Europa. Aquí, la alta informalidad dificulta mantener el vínculo del empleo, y eso frena la mejora. No es solo un impacto brutal, también una perspectiva más débil que el resto para recuperarse. Estamos en dos dígitos por un largo periodo”.



En este panorama, Colombia se ubica como uno de los países de la región con mayor desempleo, con una tasa superior al 20%, mientras que sus pares están en torno al 12-13%.



No obstante, el director para la OIT de la región alerta por la comparación: “la tasa es la punta de lanza de la situación, pero no lo único. Hay países de Latinoamérica que pueden tener un dato inferior, pero en los que la calidad del empleo también es mucho peor, con menos horas y peores condiciones. No hay que mirar solo esa cifra, sino todas las estadísticas que van detrás en cada economía”.