Latinoamérica perdería el 20% del PIB a 2100

Las consecuencias del cambio climático cada vez se ven más cerca, y aún más diferentes gobiernos y entidades mundiales prevén diferentes riegos en materia económica para los años venideros, por los efectos negativos de los eventos naturales que aquejan a los diversos países y regiones a nivel global.

No obstante, no abordar el cambio climático podría costarle a América Latina una quinta parte de su producto interno bruto para fines de siglo, a medida que las inundaciones y los huracanes causan estragos en la región, según un informe de Moody’s Analytics Inc.

Si los Gobiernos de América Latina “no actúan instituyendo medidas y políticas para ayudar a aliviar el deterioro climático, la región sufrirá una destrucción creciente de la capacidad productiva y una carga financiera severa”, escribió Alfredo Coutinho, jefe para América Latina de Moody’s Analytics.

Las simulaciones económicas realizadas por la firma encontraron que ignorar el cambio climático le costaría a América Latina el 6% de su producto interno bruto para 2050 y casi el 20% para 2100.

Casi completamente rodeada por océanos, Latinoamérica está particularmente expuesta a eventos climáticos como tormentas e inundaciones severas.

El informe destaca que si no se implementan políticas para mitigar el cambio climático, Venezuela, Colombia y Brasil serían los mayores afectados.

Cabe destacar que según las estimaciones de la calificadora, con la política actual, las perdidas a 2100 para Venezuela serían mayores al 20%, en Colombia de cerca al 20%, en Brasil y México mayores a un 15% y en Uruguay y Argentina, por encima del 10%.

