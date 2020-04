Latinoamérica se debate entre apertura o mayor restricción

Al igual que Colombia, muchos países de Latinoamérica han cumplido ya un mes desde que tomaron las primeras medidas de aislamiento o están cerca de hacerlo, por lo que varios están trabajando en sus planes para empezar a flexibilizar sus restricciones. No obstante, el continuo incremento de casos dificulta tomar aún esas acciones.



Y es que la curva de contagios aún parece lejos de mostrar síntomas de una desaceleración. En estos momentos, Brasil sigue a la cabeza en cuanto a los casos registrados, que ya superan los 43.000, al tiempo que suma 2.700 fallecidos. Le siguen en cuanto a infectados Perú (17.837), Chile (11.296), Ecuador (10.398) y México, con un total que ya sobrepasó los 9.500.



Pero ni las fórmulas que se están adoptando ni la situación en cada país es la misma. Por ejemplo, en el gigante de la región, Brasil, pese a que el presidente Jair Bolsonaro llamó a reactivar la economía esta misma semana, esta flexibilización aún tardará, pues el pico de contagios no llegaría hasta mayo o junio, aunque ya se preparan las estrategias.



Hasta el momento, de los 27 estados del país, siete ya han presentado planes para ello. Uno es Sao Paulo, la principal región económica, que ayer aseguró que empezará a abrir sectores no esenciales a partir del 11 de mayo, cuando acabe la cuarentena que rige desde el 24 de marzo.



Tanto Sao Paulo como Río de Janeiro no especificaron aún qué sectores serán los primeros en abrir, pero aseguraron que las medidas de aislamiento seguirán después de esa fecha.



El segundo más afectado de América Latina, Perú, no obstante muestra un panorama totalmente distinto. A pesar de que cumple 38 días desde que iniciaron sus medidas restrictivas, el debate es distinto al que vive Colombia por la rápida expansión del coronavirus.



De hecho, se espera que el presidente, Martín Vizcarra, extienda el aislamiento que termina este 26 de abril hasta, al menos, el 10 de mayo, aunque el mandatario también hizo referencia a una ‘nueva cuarentena’ para empezar a ir abriendo sectores de la economía, aunque tampoco se han adelantado más detalles.



Cabe mencionar que el estado de emergencia de Perú no contempla una cuarentena total, sino un toque de queda de 6pm a 5am, que se suma a otro tipo de restricciones de movilidad y aislamiento.



Una medida similar es la que tiene Chile, cuyo estado de catástrofe que rige desde el 20 de marzo, impuso un sistema de toque de queda para reducir la movilidad de personas en una parte del día.



No obstante, el Gobierno de Sebastián Piñera es el que ha presentado un plan más detallado al respecto. El país impuso lo que llamó ‘cuarentena selectiva’ que varía de acuerdo con los contagios que haya en cada zona. Por ejemplo, esta semana cuatro comunas eliminarán el aislamiento, pero otras tres entrarán en este ante el incremento de los contagios.



Otra de las medidas de Chile va a ser, como ya hizo China, la emisión de un ‘carnet covid-19’, el cual permitirá a las personas que ya han padecido la enfermedad que tengan movilidad sin restricciones y puedan ejercer sus trabajos.



Por supuesto, las menores restricciones en Chile han generado que el cierre de la economía no haya sido tan drástico, y ha impactado principalmente al sector comercial y a establecimientos de ocio.



En Argentina, que inició más tarde sus medidas de cuarentena, la situación es bastante similar a la de Colombia. Mientras que el gobierno de Alberto Fernández se dispone a extender la cuarentena total, que aplicaba hasta el 26 de abril, las autoridades también plantean medidas de flexibilización. En concreto, se ha puesto encima de la mesa la opción de abrir actividades como la construcción o sectores comerciales, al tiempo que se prevé el desconfinamiento en regiones con menos casos o en los que la situación esté controlada.



Por su lado, México ha sido un caso aparte en la lucha contra el coronavirus. A pesar de ser uno de los primeros países en anunciar casos, no se ha decretado una cuarentena total, y fue hasta este martes que el Gobierno aumentó las medidas de aislamiento, aunque sigue basado en recomendaciones. La mayor parte de las empresas no han sufrido cierres, salvo las de ocio como cines, bares o restaurantes.



Así, países como Brasil, Chile o Argentina han planteado la reactivación económica gradual, mientras que otros como Perú o Ecuador están más centrados en seguir aplicando restricciones para frenar los casos.