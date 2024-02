Piden juicio político contra Lula por sus declaraciones sobre Israel

La ultraderecha brasileña registró en la Cámara de Diputados un pedido de apertura de juicio político contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por la comparación que hizo entre la ofensiva israelí en Gaza y el Holocausto, informó este viernes los impulsores de la iniciativa.



El pedido tiene poco recorrido, al estar apoyado apenas por 144 de los 513 diputados y necesita ser admitido a trámite por el presidente de la Cámara Baja, Arthur Lira, un aliado de Lula.

Los firmantes, en su mayoría de la extrema derecha aunque hay otros más moderados, acusan al mandatario brasileño de "comer un acto de hostilidad contra una nación extranjera, exponiendo a la República al peligro de guerra o comprometiendo la neutralidad".



La diputada Carla Zambelli, impulsora de la iniciativa, dijo este viernes que las firmas de otros cuatro diputados serán añadidas el lunes y animó a sus seguidores a hablar con otros representantes para que se unan al pedido para tratar de desalojar al líder progresista del poder.



Los impulsores lo fundamentan en la polémica que han generado con Tel Aviv unas declaraciones que el mandatario ofreció el fin de semana pasada durante una rueda de prensa en Etiopía.



"Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza no es una guerra, es un genocidio", dijo Lula, quien sostuvo que es un conflicto "entre un ejército muy preparado y mujeres y niños" que no había ocurrido antes en la historia, salvo "cuando Hitler decidió matar a los judíos".



Israel protestó en duros términos y el ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, convocó al embajador brasileño, Frederico Meyer, para una reunión en el Museo del Holocausto de Jerusalén.



Allí se anunció que Lula había sido declarada "persona no grata" por el Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, frente a lo cual el mandatario brasileño convocó al embajador israelí en el país y llamó al suyo en Tel Aviv para consultas.



