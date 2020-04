Levantar de inmediato el aislamiento significa nuevo brote de covid-19

Las medidas de distanciamiento deben ser levantadas con una planificación, si no se quiere tener una "nueva oleada de casos" de Covid-19, advirtió este martes Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



El experto habló en una conferencia virtual con periodistas en un momento en que en las Américas se contabilizan unos 893.000 casos confirmados y cerca de 42.686 muertos.



“Si se levantan de manera inmediata todas las medidas de distanciamiento sin planificación podemos tener una nueva oleada de transmisión", dijo Barbosa, en un momento en que la parálisis en la economía genera un debate en torno a si levantar o no las medidas de cuarentena.



En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro quiere que la cuarentena termina esta semana, cuando el país contabiliza más de 40.000 casos y supera los 2.500 fallecidos y muchos gobernadores quieren mantener las restricciones.



Barbosa explicó que como no todavía no hay vacuna, la "expectativa es que las personas que contacto por el virus que esté inmunizada", pero que si la parte de la población que estuvo efectivamente expuesta al virus es muy pequeña al levantar de forma inmediata la cuarentena, puede haber una recaída.



Para el experto hay que "tener la seguridad que la transmisión está controlada y monitorizar todo el proceso, paso a paso". En tanto, la directora de la OPS, Carissa Etienne, instó a que las pruebas para detectar la enfermedad sean gratuitas.



"Las pruebas deben ser gratuitas para los pacientes. Los altos precios crean una barrera entre un paciente y el tratamiento que necesita desesperadamente", señaló la doctora que dijo que no hay "una imagen completa de cómo el COVID-19 está afectando a nuestras sociedades".



Para Etienne es necesario tener una visión más clara de dónde circula el virus y cuántas personas han sido infectadas para guiar las acciones de salud pública. "Es importante acelerar y ampliar las pruebas para rastrear la propagación", dijo.



AFP