Los mensajes de los líderes latinoamericanos por la muerte de Piedad Córdoba

Varios dirigentes políticos latinoamericanos lamentaron el fallecimiento de la senadora colombiana Piedad Córdoba, ocurrido este sábado en la ciudad de Medellín, y elogiaron su compromiso por las causas sociales y las negociaciones de paz en su país.



"Querida amiga Piedad, cuántas batallas te tocó enfrentar y librar por tu patria. Guerrera incansable y una de las mujeres más valientes que he conocido, una gran revolucionaria, luchadora, ferviente defensora de los derechos humanos y de la paz del pueblo", escribió en la red social X el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.



Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, dijo, también en X, que Córdoba luchó por las "causas más nobles del pueblo colombiano" y "señaló con valentía décadas de oprobio y dolor impuestas por las oligarquías homicidas".



El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, también reaccionó en X y envió sus "sentidas condolencias a los familiares y amigos de la senadora Piedad Córdoba", de quien dijo que "durante muchos años trabajó por la Paz en Colombia y fue una gran amiga de Cuba".





A su vez, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, escribió: "Lamentamos el fallecimiento de la senadora Piedad Córdoba, defensora de los derechos humanos y de los procesos de paz en Colombia quien fuera amiga de Cuba".



La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) expresó que Córdoba, quien murió a los 68 años a consecuencia de un infarto, fue una "dirigente política latinoamericana comprometida con la paz de su amada Colombia".



"Querida amiga, si hay alguien que merece descansar sos vos. Te lo has ganado", publicó la también exvicepresidenta argentina entre 2019 y 2023 en su cuenta de X.



El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) también se pronunció sobre la muerte de la senadora oficialista colombiana, de quien destacó su trabajo por la defensa de los derechos humanos.



"Lamentamos la partida física de la compañera Piedad Córdoba, gran defensora de los Derechos Humanos. Las hermanas y hermanos de Colombia y de toda América del Sur han tenido el gran honor de luchar a su lado por un continente descolonizado, más plural e inclusivo", escribió Morales.





Agregó que desde Bolivia envía las condolencias respectivas a sus familiares, compañeros y compañeras de lucha. "#HonorYGloria" para Córdoba, escribió.



Asimismo, la Cancillería boliviana catalogó a Córdoba como "una mujer comprometida con las reivindicaciones de los más humildes y colaboradora para conseguir la paz en la hermana República de Colombia".



El Ministerio de Relaciones Exteriores también destacó que Córdoba fue una "incansable denunciante" del que consideran un golpe de Estado que hubo en 2019, luego de las elecciones fallidas en Bolivia.



"Su legado permanecerá siempre como un ejemplo para las futuras generaciones", finalizó la Cancillería.



Córdoba, que el próximo 25 de enero cumpliría 69 años, falleció en la Clínica Conquistadores de Medellín.



En la primera década de este siglo, Piedad Córdoba, entonces senadora por el Partido Liberal, sirvió de mediadora, junto con el entonces presidente venezolano Hugo Chávez, para la liberación de varios secuestrados por la guerrilla de las FARC.



Por su activismo de izquierda, en 2010 el entonces procurador general colombiano, Alejandro Ordóñez, la destituyó e inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos.



La política, nacida en Medellín en 1955, estuvo unos años en la sombra pero tras anularse su condena volvió a la política años después atendiendo un llamado del actual presidente de izquierdas Gustavo Petro.

EFE