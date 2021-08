Por obstáculos económicos, Messi no renovará con Barcelona

El astro argentino Lionel Messi no firmará su esperada renovación con el Barcelona y "no continuará ligado" al club, en el que ha desarrollado su carrera desde hace más de 20 años, informó este jueves la entidad blaugrana.



"A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Lionel Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales", afirmó el club en un sorpresivo giro de los acontecimientos.



"Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que, finalmente, no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del club", añade la nota.



AFP