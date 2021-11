‘Llegó la hora clave’: llamado de alerta por cambio climático

Este lunes inició en Glasgow (Escocia, Reino Unido) la cumbre COP26, el magno evento climático que busca afianzar las bases del Acuerdo de París y exigir un mayor compromiso para evitar una catástrofe climática.







La COP26, que se celebra hasta el 12 de noviembre, será el escenario donde la comunidad internacional buscará nuevos compromisos para evitar que las temperaturas a final de siglo suban más de 1,5 °C respecto a los valores preindustriales.





En las primeras intervenciones de la conferencia inaugural, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, pidió a la comunidad internacional que se comprometa a recortar las emisiones de CO2 en al menos un 45 % para 2030 para evitar “cavar nuestra propia tumba”.



“Es el momento de decir basta. Basta de brutalizar la biodiversidad, basta de matarnos a nosotros mismos con carbono, basta de tratar a la naturaleza como una letrina (...) y de cavar nuestra propia tumba”, dijo Guterres durante la ceremonia de inauguración.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue otro de los líderes que se mostró enfático sobre el futuro de esta cumbre para la crisis climática.



“Esta es la década que determinará las próximas generaciones. Es la década decisiva en la que tenemos la oportunidad de demostrarnos que podemos mantener el objetivo de (limitar el calentamiento a) 1,5 grados”, dijo en su intervención ante la conferencia.



Biden instó a los países ricos a incrementar su apoyo financiero a los países en desarrollo: “Los responsables de la deforestación tenemos una enorme responsabilidad hacia ellos (...) Ya no hay tiempo para rezagarse o pelear entre nosotros”, añadió.



“Los países de África, del Pacífico, del Caribe y de América Latina y Sudamérica que más lo necesitan no son los que reciben más de esa financiación, lo sabemos”, denunció Emmanuel Macron, presidente de Francia, en su intervención en la cumbre de líderes de la COP26..



El jefe del Estado francés señaló que “la OCDE debe hacer cada año un informe en plena transparencia de la utilización de esos 100.000 millones de dólares" que los Estados más desarrollados se comprometieron a aportar cada año a los países con menos ingresos entre 2020 y 2025 para la acción contra el cambio climático.



A su turno, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió a la comunidad internacional en la COP26 que se graven las emisiones de CO2 porque “la naturaleza no puede pagar más ese precio”.



“Poned un precio al carbono, la naturaleza no puede pagar más ese precio”, dijo la alta funcionaria.



Por otro lado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció, en la previa del evento, que ajustará todos sus préstamos y proyectos a partir de 2023 con el Acuerdo del Clima de París, con el objetivo de acelerar la lucha contra la crisis climática en América Latina y el Caribe. Asimismo, el banco elevará al 40 % el umbral anual de fondos destinados a financiar proyectos relacionados con el clima en 2025.