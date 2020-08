‘Lo inusual de la crisis es lo rápido que volvió el dinero al mercado’

Buscar paralelismos entre esta crisis y las anteriores ha sido una de las herramientas que han usado los economistas de tratar de explicar el impacto que tendrá la pandemia en la economía mundial. Pero al igual que se buscan similitudes, también diferencias, y una de las principales es la velocidad con la que los capitales han vuelto al mercado en esta ocasión.



Así lo afirma Aswath Damoraran, profesor de Finanzas en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, conocido también como el ‘decano de la valoración’, quien agrega que muchas de las grandes empresas saldrán de esta crisis más grandes y fuertes que antes de entrar en ella.



Damodaran estará hoy presente en el conversatorio organizado por Grupo Argos, ‘Corporate Finance Lessons from the covid crisis’, que tendrá lugar a las 10am de forma online.



¿Cómo se ha visto la crisis desde los mercados financieros?



Ha sido bastante singular, en la que se activó de una manera muy llamativa el factor miedo, en el que la gente se asusta y tiende a vender todo, lo que afecta en mayor medida a las empresas más jóvenes y riesgosas. Esto pasó en las cinco primeras semanas, entre febrero y marzo. Desde ese entonces, se empezó a dar un vuelco, con más personas interesadas en asumir riesgos.



Ahora lo que se ve es que hay empresas de riesgo que no presentan liquidación, con precios incluso 10% por encima que antes, y son las empresas, en teoría más seguras, las que se han visto perjudicadas. Por eso esta crisis es inusual, se ve que las compañías que más pagan dividendos, en realidad son las más afectadas.



¿Se ha ampliado la brecha entre las tecnológicas y las firmas tradicionales?



Sí, pero en ese grupo no están solo las tecnológicas, sino cualquier empresa que pueda crecer sin una gran inversión de capital. Esto se ve en firmas de software, pero también en Tesla, que no es una tecnológica.



Ellos son una marca de automóviles, pero invierte mucho menos que un competidor tradicional, son empresas que tienen capital ligero, cuyo modelo les permite obtener economías de escala y mantener la competencia sin tener que construir tantas fábricas como en el Siglo XX.



Por todo esto, son estas compañías las que se han beneficiado a expensas de las compañías de capital intensivo. Pero también han funcionado bien las farmacéuticas o las de consumo.



¿Ya hemos visto lo peor para las compañías o eso aún está por llegar?



Lo que creo es que hoy en día todavía no tenemos el suficiente control del virus, por lo que no sabemos hacia dónde irá la situación. Si hay una vacuna y en tres meses la gente la empieza a recibir, la cosa mejorará, pero si eso no ocurre, o el medicamento no funciona y hay una segunda o tercera ola, creo que podremos tendremos más problemas hacia delante. Muchos creen que ya estamos casi fuera de la crisis, y no es así.



Tenemos a Wall Street cerca de máximos de nuevo, ¿cómo se explica?



Eso es algo que está pasando ya, pues la suposición de los mercados es que las cosas van a mejorar pronto, durante los próximos meses, a pesar de que la mitad de la economía esté todavía cerrada. Todo esto realmente es una cuestión de voluntad, los mercados resurgen rápido a pesar de que la economía real no lo haga al mismo ritmo.



¿Entonces el precio de los activos financieros está sobrevalorado?



Creo que si la economía no vuelve tan rápido como el mercado, la creencia general siempre tenderá a pensar que el precio de los activos está sobrevalorado y hay muchos expertos hablando de eso. Creo que en realidad esto es algo ridículo, pues ninguno de nosotros lo puede saber con certeza, porque nunca en la historia ha habido una crisis igual con la que comparar.



¿Pero ve posibilidad de que haya una burbuja en los mercados financieros?



La gente ha estado viendo burbujas en los mercados financieros durante los últimos 10 años. Si se hace una crónica del tiempo tras la crisis de 2008, hay infinidad de libros y artículos que lo prevén.



¿Podría eso ser un problema?



Por supuesto, pues si los inversionistas viven con el temor de que estar en una burbuja, nunca invertirá en acciones, porque realmente nunca habrá un momento en el que haya cero posibilidades de que eso pase. Siempre hay probabilidad de que las acciones estén en una burbuja. La pregunta es si se está dispuesto a invertir de todos modos.



¿Ha visto un mayor impacto en las pymes que en las grandes empresas?



Esto no es una cuestión de grandes o pequeñas, es de empresas flexibles frente a las que no lo son, de liviano frente a intensivo.



Esta situación no ha impulsado los problemas en las pymes, pues son empresas que en cualquier momento y tipo de crisis van a tener que preocuparse por su supervivencia.

No obstante, sí que se ve que en situaciones como esta siempre se beneficia el más grande. De hecho, estoy haciendo una publicación sobre los ‘Faang’ (Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google) y realmente esta crisis los ha hecho más fuertes: tienen el efectivo, el capital, poca deuda, básicamente están en situación de hacer lo que quieran.

La pandemia beneficia, de alguna forma, a las empresas más fuertes en términos de mercado, de rentabilidad y de flujos de efectivo, por lo que serán más grandes y fuertes que cuando entraron en la crisis. Y por supuesto las pymes tendrán desventajas frente a esto.



¿Qué otros sectores ve con gran potencial?



Creo que la educación en línea muestra un caso obvio, que es el de Zoom, que va a ser un asesino en el mercado cuando acabe la crisis.



Y no solo Zoom, sino cualquier empresa de herramientas para reunirse en línea, para negocios y educación y, de hecho, que ofrezca servicios para hacer cualquier cosa desde casa. Esta crisis será su punto de partida, y le puede facilitar el crecimiento futuro.



¿Ya se ha reactivado las salidas a bolsa a pesar de la crisis?



Ese es un tema interesante, pues por lo general en las crisis no se ven nuevas IPO. No obstante, en esta sí que se ha visto que ya han vuelto las salidas a bolsa y mucho capital de riesgo en este juego. Eso es lo que diferencia esta crisis de las anteriores, la rapidez con la que el dinero ha regresado al mercado mundial”.



Rubén López Pérez