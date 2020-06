Los 10 frentes de batalla que tiene abiertos Donald Trump

Archivo particular

Estados Unidos es el país más afectado del mundo por el coronavirus. Pero, a pesar del reto que supone la gestión de la pandemia para Donald Trump, el mandatario tiene al menos otros nueve grandes campos de batalla abiertos, algunos de los cuales se encuentran en plena ebullición a menos de cinco meses para la cita en la que se juega su reelección.



Por supuesto, el frente más peligroso sigue siendo la pelea contra el coronavirus, el cual ya suma alrededor de 2,3 millones de personas contagiadas, lo que supone más del 25% de todos los casos que se han registrado en el mundo. Además, pese a que la curva empezó a frenarse, los rebrotes registrados en al menos 12 estados hacen peligrar las mejoras que se registraron recientemente.



Junto con este problema para el mandatario, viene el fuerte impacto económico que supone la cuarentena que se impuso en el país. Las últimas estimaciones del Banco Mundial pronostican una caída del PIB estadounidense de 6,1% en el 2020, mientras que las cifras que publicó recientemente la Ocde van más allá: plantean un desplome de 7,3% en su escenario base y de 8,5% en caso de que haya un rebrote. El repunte en 2021 sería de 4,8%.



A esto se suma, entre otros aspectos, el alto desempleo en el país. Las cifras de peticiones por subsidios ante esta situación indican que ya se han destruido 45 millones de trabajos. La tasa oficial pasó del 3,5% de febrero al 14,7% de abril, aunque en mayo se registró una pequeña mejora hasta terminar en 13,3%.



Es decir, el presidente estadounidense acudiría a las elecciones con una fuerte recesión económica y con un desempleo que se ubicaría en más de dos dígitos.



Pero no solo de corte económico son las contiendas del mandatario. La última, de hecho, es la que surgió la semana pasada por las declaraciones que su exconsejero de Seguridad Nacional, John Bolton, quien declaró en su libro que “Trump no es apto para ser presidente de Estados Unidos”.



Entre las afirmaciones de Bolton se encuentran algunas que apuntan a que Trump le pidió ayuda a China para lograr la reelección de noviembre, o nuevas pruebas en el caso de Ucrania, que llevó a un juicio político al republicano. De hecho, la Casa Blanca demandó para que no se publicara el libro, una medida que aún se está estudiando.



Relacionado con la justicia, Trump perdió una de las principales batallas que estuvo librando por meses para revocar la protección a los indocumentados conocidos como ‘soñadores’. En este sentido, el Presidente sufrió un revés, pues el Tribunal Supremo de Estados Unidos anunció que impedirá las deportaciones.



El viernes pasado Trump dijo que su gobierno volverá a enviar la solicitud necesaria para intentar cancelar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca), que defiende los derechos de más de 650.000 jóvenes sin documentación en el país.



ELECCIONES



Las elecciones de noviembre, por sí solas, son otra de las batallas que Trump tendrá que enfrentar, desde el punto de vista del reinicio de la carrera electoral con el controvertido mitin que tuvo lugar este sábado en Tulsa, en el estado de Oklahoma.



En este frente tendrá que tratar de contrarrestar la diferencia negativa que tiene respecto a su principal competidor, el demócrata y exvicepresidente de Barack Obama, Joe Biden.



En estos momentos, el promedio de las últimas encuestas de opinión le otorgan la victoria a Biden con una intención de voto de 50,1%, muy por encima del 41,3% que lograría Donald Trump en estos momentos.



Cabe decir que la gestión de la pandemia, el golpe económico y las protestas en contra del racismo y el abuso policial (otro de los frentes), han catapultado a Biden desde el mínimo que registró en mayo, de 46% de intención de voto.



Precisamente, los expertos aseguran que gran parte de la campaña de Biden tratará de atraer a los contrarios a Trump por los temas anteriores, al tiempo que lograría una mayor afinidad con la población afrodescendiente por su gobierno con Obama.



Junto con esto, la baja popularidad del mandatario será otro de los principales puntos en los próximos meses. La desaprobación de Trump está de nuevo en niveles en torno al 55%, cerca de los mínimos de su mandato presidencial.



FRENTE INTERNACIONAL



Los frentes de batalla restantes son los que tienen que ver con el plano de relaciones internacionales. En este punto, el más importante es el que tiene que ver con su disputa con China. La semana pasada, incluso, Trump dijo que Estados Unidos valora la posibilidad de “cortar todos los puentes” con el gigante asiático.



A esto se suma las continuas amenazas de imponer nuevos aranceles a pesar del acuerdo comercial que se alcanzó a principio de año, lo que hace que muchos expertos consideren que ambos países van hacia una nueva guerra fría.



Con la Unión Europea se revivió la semana pasada un nuevo frente, cuando Estados Unidos pausó las negociaciones para lograr un impuesto para las grandes tecnológicas en la Ocde. La UE aseguró que desarrollará el suyo, lo que también impulsó la tensión. La relación con Rusia y la salida de tratados de armamento, y el problema de Corea del Norte aún preocupan en el horizonte de la Casa Blanca.



Por último, la décima batalla de Trump es contra el multilateralismo. Unido a sus ataques a la OMS o a la OMC, recientemente se unió el anuncio de que el Presidente autorizó lanzar sanciones contra funcionarios de la Corte Penal Internacional.



