Los 10 principales riesgos que enfrenta el mundo en 2021

Inició el 2021 y con él llegaron varios retos y desafíos a los que se enfrenta el mundo.



Eurasia Group reveló en su más reciente informe cuáles son los 10 principales riesgos y el panorama para el año que comienza.



#46



El próximo 20 de enero Joe Biden asumirá como el presidente número 46 de EE.UU. tras vencer a Donald Trump luego de una dura campaña que provocó serias divisiones en el país, razón por la cual este año estará marcado por la polarización política en la economía más grande del mundo, lo que puede significar un gran riesgo. Según el informe, Biden emergerán con el mandato más débil desde Jimmy Carter en1976.



COVID LARGO



Aunque este año comienza con noticias más esperanzadoras sobre la vacuna Covid-19, aún hay mucha incertidumbre por el aumento de contagios en el mundo ante nuevas variantes del virus y demoras en las campañas de vacunación mundial que retrasan la posibilidad de volver a la normalidad en el corto plazo. Los más optimistas consideran que la vida comenzará a volver a la normalidad en la primera mitad del año, pero el panorama resulta incierto, lo que impactará el desempeño económico global y afectará a los mercados.



CAMBIO CLIMÁTICO



El año pasado fue el más caluroso registrado en el planeta Tierra, y los gobiernos y las empresas han anunciado nuevas políticas para abordar la creciente crisis.



China, la Unión Europea, Reino Unido, Japón, Corea del Sur y Canadá han cerrado filas en su compromiso por cumplir los objetivos de emisiones netas cero en toda la economía para mediados de siglo, mientras que las empresas e instituciones financieras globales establecen sus propios objetivos igualmente ambiciosos.



Así mismo, Joe Biden ha dicho que está listo para volver a unirse al Acuerdo de París con el fin de enfrentar este riesgo que se pone sobre el planeta.



TENSIONES ENTRE EE.UU. Y CHINA



Aunque con la salida de Donald Trump de la Casa Blanca, la relación entre Estados Unidos y China no será abiertamente confrontativa, pues ambas partes buscarán un respiro, las tensiones no terminarán definitivamente debido a las fisuras creadas entre los países aliados, en la lucha en la guerra comercial.



RECONOCIMIENTO DE DATOS GLOBALES



China solía ser un caso atípico al tratar de controlar el flujo de digital información. Ahora su enfoque es la norma.



En 2021, detener el flujo de datos confidenciales a través de las fronteras interrumpirá modelos de negocio que dependen de los flujos libres.



Los datos serán un importante campo de batalla en la guerra fría tecnológica entre Estados Unidos y China.



Beijing acelerará su impulso por la "soberanía de datos" a medida que reduce su dependencia de la tecnología estadounidense y se resiste a abrir sus mercados a las empresas estadounidenses en áreas como la computación en la nube y las redes sociales.



Por su parte, Estados Unidos intentará garantizar que la información personal de los estadounidenses y los datos producidos por miles de millones de sensores de Internet conectados a centrales eléctricas, no sean controlados por empresas bajo la influencia de Beijing.



PUNTO DE INFLEXIÓN CIBERNÉTICO



Durante el 2021, el control del ciberespacio será más difícil de mantener, debido a dispositivos más vulnerables, ausencia de una diplomacia eficaz y un mayor énfasis en las respuestas cibernéticas.



Cualquier computadora o teléfono inteligente puede ser un punto de entrada para piratas informáticos malintencionados y los cibercriminales actúan con impunidad.



CASO TURQUÍA



Turquía evitó por poco una crisis financiera a fines del año pasado, pero la solución de Ankara fue una ‘curita’ y no durará hasta 2021.



MEDIO ORIENTE: BAJA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO PASA FACTURA



Los países productores de energía de Oriente Medio y África del Norte enfrentaron un duro 2020 y 2021 podría ser peor.



El colapso de la demanda mundial de energía dejó a los gobiernos de Argelia a Irán con menos efectivo fluyendo hacia sus arcas mientras la pandemia enfermaba a sus ciudadanos y debilitaba sus economías.



Los precios de la energía se mantendrán bajos, incluso cuando la distribución de vacunas aumente, manteniendo la presión sobre los gobiernos que ya enfrentaban inestabilidad antes Covid-19 golpeó.



EUROPA DESPUÉS DE MERKEL



A pesar de todos los horrores de Covid-19, la canciller Alemana, Angela Merkel, preparó el escenario para que la Unión Europea asegure su histórico fondo de recuperación de 750.000 millones de euros, un cambio de juego que representa la mejor oportunidad política para fortalecer multilateralismo durante la pandemia.



Sin las habilidades políticas de Merkel, la UE se verá enfrentada a una situación sin precedentes.



AMÉRICA LATINA DECEPCIONA



A medida que emergen de la pandemia, los países de América enfrentan grandes problemas políticos, económicos y sociales que los ponen en crisis.



Además, no habrá una disponibilidad generalizada de vacunas hasta bien entrado el segundo semestre de este año, y los países de América Latina están mal posicionados para hacer frente a otra ola de coronavirus antes de esa fecha.