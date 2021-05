¿Los aumentos del salario en Venezuela son un mecanismo de control?

La oposición venezolana manifestó este martes que el aumento del salario mínimo, anunciado por el Gobierno el 1 de mayo y que pasa de 1.800.000 bolívares (0,64 dólares) a 7.000.000 (2,51 dólares), se ha convertido en "un mecanismo de control social" a la ciudadanía.



(Lea: Venezuela: en la era Maduro el PIB ha caído más del 80%)



"El aumento salarial se ha convertido es en un mecanismo de control social para mantener a la gente con hambre y no reaccione ante la crisis humanitaria compleja que se agudiza cada vez más", dijo la exdiputada opositora Nora Bracho.



(Lea: Venezuela aumenta salario mínimo en casi 300% ¿A cuánto equivale?)

Según Bracho, el aumento es "otra burla" del Gobierno a los trabajadores, a quienes se les ha incrementado el salario en "casi un 300 %", un porcentaje que, "en cualquier país del mundo, sería catalogado como una cifra astronómica, pero no es la realidad de Venezuela".



La exdiputada también condenó las palabras del presidente Nicolás Maduro tras anunciarse el aumento, al decir que en 2021 va a "recuperar al más alto nivel el salario mínimo integral".



"¿Señor Nicolás, en verdad se cree sus mentiras? ¿De cuál vida habla, si la de todos los trabajadores, sean del área que sean, está diezmada?", dijo la opositora, quien añadió que "la calidad de vida no existe, las familias dependen de las remesas o de las marañas y tigritos (varios trabajos) que salgan para poder subsistir".



Recordó que la economía del país se encuentra en su cuarto año de hiperinflación, su séptimo año de recesión, con una dolarización desde 2019 y que, de acuerdo a las cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI), se estima para Venezuela una inflación del 5.500 % al cierre de 2021. Asimismo, consideró que los trabajadores de Venezuela "merecen tener un salario digno que les permita cubrir sus necesidades, tener calidad de vida y capacidad de ahorro".



Concluyó que no se puede seguir perdiendo la "mayor riqueza" del país, "que no es la que está bajo tierra como recursos minerales, sino la que ha tenido que emigrar buscando oportunidades de crecimiento y vida, nuestro capital humano".



EFE