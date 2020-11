Los cinco grupos que definirán el ganador en las elecciones de EE.UU.

Aunque todos los grupos electorales pesan en los comicios estadounidenses, hay algunos que suelen ser más influyentes que otros a la hora de contar los votos. Barack Obama, por ejemplo, se llevó las elecciones del 2008 y 2012 con una coalición compuesta por minorías, mujeres y gente joven. Y Donald Trump, en 2016, se impuso por el respaldo de los hombres, el voto blanco y personas sin educación superior.



En este 2020 hay cinco segmentos que los expertos vienen identificando como los llamados a definir la contienda del próximo 3 de noviembre entre el presidente Trump y el candidato demócrata, Joe Biden.



Aquí le contamos cuáles son esos grupos y por qué serán claves.



1

EL VOTO BLANCO



No obstante lo diverso que es EE. UU., cuando llega la hora de votar, el voto de los blancos sigue siendo de lejos el más importante. En las últimas elecciones, por ejemplo, representaron el 74 por ciento del parte electoral aunque componen solo el 60 por ciento del país. Cualquier cambio en la tendencia de estos votantes es fundamental a la hora de determinar al ganador. En 2016, Trump se llevó ese voto por 15 puntos de ventaja sobre Hillary Clinton (54 vs. 39). Y si la exsecretaria de Estado terminó siendo competitiva –ganó el voto popular– fue porque compensó con las minorías, donde se impuso por más de 50 puntos (75 vs. 25 aproximadamente).

En esta ocasión las cosas no lucen tan bien para el presidente. Aunque sigue siendo el favorito, la diferencia en este momento con Biden es de seis puntos o menos, la mitad de lo que le sacó a Hillary hace cuatro años (50 vs. 45, según el promedio de encuestas). Y eso es enorme.



Se estima que en 2016 casi 100 millones de votos fueron depositados por blancos. Es decir, Trump obtuvo 15 millones sufragios más que Hillary. La mitad o menos quiere decir que el presidente podría perder en esta ocasión entre 7 y 8 millones de votos. Si las cifras se mantienen y no compensa ese déficit con otros segmentos del electorado, sus chances de ganar la reelección se verían seriamente afectados.