Los gobiernos ágiles se abren paso en América Latina

Los gobiernos ágiles han irrumpido de manera bastante heterogénea en América Latina. Antes de la pandemia coexistían países donde los trámites públicos eran

una odisea, con otros que habían avanzado en la digitalización de procesos, y que no tenían mucho que envidiar de las economías avanzadas.



Pero algo cambió con la pandemia: a diferencia de lo que sucedía antes, ya nadie duda de que la transformación digital de los gobiernos es determinante para ofrecer servicios públicos funcionales.



En otras palabras, todos los gobiernos de la región han asumido que el futuro de las administraciones públicas pasa inevitablemente por la agilidad. Esta nueva realidad representa una gran oportunidad para modernizar los Estados, pero el camino no será tan sencillo.



Antes de entrar en materia conviene acotar qué es un gobierno ágil y qué implica para los ciudadanos. Los gobiernos ágiles son aquellos que ofrecen soluciones innovadoras a los problemas de gestión tradicionales.



Esto significa que, en algunos casos, posiblemente sea mejor eliminar trámites innecesarios, antes que reformularlos conceptualmente o a través de la tecnología.



En segundo lugar, los gobiernos ágiles tienen un fuerte componente de digitalización. Por ejemplo, introducir soluciones tecnológicas para agilizar trámites, acabar con el papeleo, habilitar recetas médicas electrónicas, gestionar datos de manera más eficiente o minimizar las opciones de corrupción en las contrataciones públicas.



Los gobiernos ágiles, por tanto, incluyen desde prácticas transparentes y políticas de integridad pública, hasta la buena digitalización y coordinación entre municipios y ciudades, la innovación pública, las soluciones tecnológicas a retos públicos o las mejoras regulatorias y burocráticas.



“Los retos de los gobiernos van más allá de la digitalización o del uso de tecnologías”, dice Carlos Santiso, director de la Dirección de Innovación Digital del Estado de CAF. “Implica transformaciones que permiten y habilitan soluciones digitales para obtener un mejor gobierno, mejores políticas y mejores servicios, siendo la tecnología un habilitador para esto”.



Santiso considera que América Latina tiene una serie de retos estructurales que necesita solventar para tener este tipo de gobiernos. Entre los más importantes están una maquinaria gubernamental anticuada, una alta informalidad institucional y una baja capacidad de entrega.



A esto se suma la dificultad de los gobiernos municipales para llegar a la “última milla” en el proceso de entrega de servicios públicos, los altos índices de corrupción o las regulaciones excesivas o la falta de continuidad en las políticas públicas.



Detrás de estos conceptos se esconden beneficios contundentes para los ciudadanos de la región. Por ejemplo, una mayor transparencia gubernamental e integridad pública implica una menor exposición a riesgos de corrupción en procesos como las compras públicas. Y el dinero que no se pierde en corrupción puede dedicarse al beneficio colectivo.



De hecho, según la CEPAL, se pierde en corrupción el doble de lo que se requiere para brindar un ingreso básico de emergencia a todas las personas en América Latina y el Caribe que viven en pobreza.



Otra de las ventajas de los gobiernos ágiles para la región tiene que ver con el uso eficiente de la inteligencia de datos y nuevas tecnologías. La gestión de datos contribuye a mejorar la calidad de los servicios públicos y ayudaría a los gobiernos a predecir necesidades y comportamientos de los ciudadanos.



En este contexto, los gobiernos ágiles se asocian con startups digitales para mejorar los servicios públicos.



El Informe Govtech y el futuro gobierno de CAF contiene 30 recomendaciones puntuales para gobiernos y startups para mejorar la eficiencia de los procesos administrativos.



Otro factor determinante para los gobiernos ágiles está relacionado con la gestión en los territorios. De nada sirve tener un gobierno central ágil si no se coordina eficientemente con ciudades y municipios. La región ha avanzado en este ámbito, aunque todavía queda mucho camino por recorrer.



Por ejemplo en Argentina, Brasil, Chile y México existen novedosas iniciativas de aceleración digital a nivel municipal. También con el apoyo de CAF, la Secretaria de Gobierno Digital del Ministerio de Economía de Brasil, elaboró la Guia 10 PASSOS para a transformação digital em estados e municípios.



Estas tendencias coinciden con la irrupción de empresas de base tecnológica que están ofreciendo soluciones públicas y que, poco a poco, están contribuyendo a modernizar la gestión de los gobiernos de la región.



En ese proceso se encuentra el ecosistema de startups govtech que está surgiendo en Iberoamérica: Munidigital en Argentina, Brasil y Costa Rica con su plataforma para la gestión eficiente de incidencias a nivel municipal; VisorUrbano y Civica en México con sus soluciones de catastro municipal digital y automatización de servicios ciudadanos; OsCity, Appterix y Signature, también en Argentina, y sus soluciones de tecnología blockchain para la gestión pública y el notariado digital; Linte, en Brasil, y su software para la automatización de rutinas y documentos jurídicos; o UNBLUR y Citibeats en España con soluciones para manejo de emergencias y participación ciudadana.



“Este tipo de emprendimiento innovador es exactamente lo que necesitan las administraciones públicas latinoamericanas”, asegura Santiso.



Sin embargo, el mercado de soluciones tecnológicas para las administraciones públicas, que genera más de 400 mil millones de dólares al año en todo el mundo, sigue estando dominado por grandes compañías tecnológicas. La pregunta es cómo pueden los gobiernos tomar medidas para abrir ese mercado a las nuevas empresas y aumentar la diversidad y la competencia. Pero la respuesta da para otro artículo.





Robert Valls, ejecutivo principal de comunicación en CAF



Visiones del Desarrollo es una sección promovida por CAF -banco de desarrollo de América Latina- que analiza los principales temas del desarrollo de la región. Los artículos que contiene se publican simultáneamente en los principales medios de América Latina.