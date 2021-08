Los países que ya solicitan el pasaporte sanitario

El pasaporte sanitario, vigente desde hace semanas en Austria, Dinamarca, hace unos días en Francia y próximamente en Nueva York, y que reserva el acceso a determinados lugares públicos a las personas vacunadas, curadas o negativas, está ganando terreno.



LOS PIONEROS SON DINAMARCA, HUNGRÍA Y AUSTRIA



Hungría, Austria y Dinamarca estuvieron entre los primeros países europeos en implementar sistemas de pases sanitarios.



En Dinamarca, este pasaporte sigue siendo obligatorio para acceder a varios lugares, como peluquerías o gimnasios.



Hungría, que inoculó rápidamente a su población las vacunas rusas y chinas, comenzó a emitir "certificados de inmunidad" desde marzo. A partir de mayo, estas tarjetas se utilizaron para reabrir hoteles, teatros, salas de cine y el interior de los restaurantes.



Desde entonces, estas restricciones se han levantado, pero aún se requieren certificados en los centros de salud y para reuniones de más de 500 personas.



En Austria, desde que se llevó a cabo la reapertura general a mediados de mayo, era necesario presentar una prueba negativa, un certificado de anticuerpos o una prueba de vacunación en hoteles, restaurantes, gimnasios, museos, conciertos, peluquerías y eventos deportivos. Esta regla se mantiene vigente.



UN CERTIFICADO EUROPEO PARA VIAJAR



El pase sanitario en formato europeo, con un código flash que permite comprobar si el portador está vacunado o tiene una prueba negativa reciente, entró en vigencia el 1 de julio en la Unión Europea. Permite a los viajeros cruzar las fronteras de 33 países del Viejo Continente: los 27 Estados miembros de la Unión Europea y otros seis países vecinos (Androrra, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, Suiza). En todo caso, las reglas varían según el destino y el país de origen.



USO LIMITADO EN PORTUGAL E IRLANDA



En Portugal, se requiere un pase sanitario para alojarse en un hotel o para clases colectivas en gimnasios. También es obligatorio para acceder a las salas interiores de los restaurantes, pero solo los fines de semana y días festivos. En Irlanda, el pase sanitario solo es necesario para acceder a las salas interiores de restaurantes y pubs.



USO EXTENSIVO EN FRANCIA E ITALIA



En Francia, el pase sanitario comenzó a ser obligatorio el 21 de julio para entrar a establecimientos culturales y de ocio (museos, cines, parques temáticos, festivales, ferias) que acojan a más de 50 personas.



A partir del lunes, se amplía (para mayores de 18 años) a cafés, restaurantes, aviones, trenes, autobuses para viajes largos y ferias profesionales.



El pase también se vuelve obligatorio para visitantes o pacientes que no acudan de urgencia a establecimientos de salud y residencias de ancianos. Italia está imponiendo un pase sanitario desde el 6 de agosto para entrar en las salas de cine, los museos y los gimnasios, incluso para comer en las salas interiores de los restaurantes.



Este "Pase verde" será obligatorio para los pasajeros de vuelos domésticos, trenes de largas distancias y transbordadores a partir del 1 de septiembre, así como para profesores, personal de establecimientos escolares y universidades y estudiantes universitarios.



MEDIDAS REGIONALES EN ESPAÑA Y ALEMANIA



En Alemania y en España, las regiones tienen la competencia para establecer este tipo de medidas. En España, Galicia (norte) introdujo el pase sanitario para acceder al interior de bares, restaurantes y discotecas de los municipios más afectados. Medidas similares fueron bloqueadas por la justicia en Canarias y en Andalucía (sur).



En Alemania, dependiendo de los estados federados es posible que se requiera un certificado de vacunación o una prueba negativa para acceder a lugares como hoteles, gimnasios y cines.



PARCIALMENTE REINSTAURADO EN ISRAEL



Ante la reaparición de las contaminaciones, Israel restableció parcialmente el pase sanitario a principios de agosto: solo las personas completamente vacunadas, curadas de covid-19 o con una prueba de PCR negativa pueden ingresar a un lugar que acoja a más de 100 personas, en interiores o exteriores.



PRONTO EN NUEVA YORK Y QUEBEC



En medio de un aumento de casos de covid-19 en Estados Unidos, Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, anunció el martes que el pase sanitario, llamado "Key to NYC" ("Llave a Nueva York"), será lanzado el 16 de agosto, seguido por un periodo de transición de un mes.



Este consistirá en una prueba de vacunación para "empleados y clientes de restaurantes cubiertos, pabellones deportivos y teatros".



De esta manera, la ciudad de Nueva York será la primera de las grandes metrópolis de Estados Unidos en crear un pase sanitario. El primer ministro de la provincia canadiense, François Legault anunció el 5 de agosto la inminente implementación de un pasaporte de vacunación. Este documento proporcionará acceso a actividades "no esenciales" como "ir a un restaurante".



AFP