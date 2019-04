Los problemas financieros de Didi, que quiere competir con Uber

DiDi, que ya lanzó su servicio en México y Brasil, no precisó qué productos específicos ofrecerá en el país.

La compañía de transporte Didi Chuxing, equivalente chino de Uber, advirtió de que sus operaciones serán "insostenibles" y podría incurrir en pérdidas si no aumenta las comisiones que cobra a los pasajeros por cada viaje, informa este martes el portal de noticias económicas Caixin.



Lea: (Didi, la nueva app que competirá con Uber en Colombia)

Según esta información, durante los últimos tres meses de 2018 la comisión media cobrada a los usuarios fue del 19% del precio total del trayecto cobrado a los usuarios, cifra dos puntos porcentuales menor al coste medio de cada viaje para Didi. Los datos ofrecidos por la compañía muestran que unas 40 de cada 100 comisiones cobradas fueron mayores que el 25% o menores que el 15%.



La firma no publica sus resultados financieros ya que no cotiza en bolsa, pero en una carta interna, su consejero delegado, Cheng Wei, reconoció unas pérdidas de unos 4.000 millones de yuanes (596 millones de dólares, 530 millones de euros) durante la primera mitad de 2018, principalmente debido a los gastos en incentivos para conductores y usuarios.



No obstante, algunos medios chinos apuntan a que durante el ejercicio completo las pérdidas se elevaron a 10.900 millones de yuanes (1.624 millones de dólares o 1.448 millones de euros).



Según Caixin, a finales de 2018 la valoración de Didi se situaría en unos 51.600 millones de dólares o 45.860 millones de euros, un 7,9% menos que un año antes.



Didi se fusionó con la subsidiaria china de Uber en 2016 en una operación investigada por las autoridades chinas encargadas de la lucha contra los monopolios. Asimismo, la compañía líder en servicios de alquiler de vehículos vía teléfono móvil en China con más del 90% de la cuota de mercado, se vio en problemas debido a varios casos de agresiones sexuales y asesinatos de conductores de Didi a pasajeras, lo que provocó que el Gobierno le exigiera garantía en la seguridad de sus servicios.



Desde entonces, Didi ha anunciado medidas como un botón de emergencia en su aplicación o grabaciones de audio en los viajes. Pese a las dudas sobre su seguridad y sobre su posición financiera, la compañía continúa con su expansión internacional, que le ha llevado a países como Brasil y México, bajo la marca 99, y recientemente anunció su llegada a Colombia, donde ya busca conductores que se unan a la plataforma.