Salarios en Argentina quedan 58 puntos porcentuales por detrás de la inflación

Los salarios de los trabajadores en Argentina acumularon un aumento del 152,7 % anual en 2023, pero quedaron más de 58 puntos porcentuales por detrás de la inflación anual de 211,4 %, según reportaron este viernes fuentes oficiales.



Según el informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) de diciembre de 2023, los salarios de los trabajadores en el sector privado se incrementaron un 165,8 % anual, en tanto quedaron aún más atrás los del sector público (148,6 %) y los del sector privado no registrado (115,3 %).



En el último trimestre de 2023, los salarios se incrementaron un 28,6 %, parecido al 25,5 % de inflación mensual en diciembre pasado, cuando los trabajadores recuperaron sólo 8,9 % -los privados registrados 11 %; los no registrados 7,6 %, y los del sector público 5,5 %.



La caída del poder adquisitivo de los salarios es permanente desde 2017, debido a paritarias que no logran empatar la inflación.



Inflación en Argentina EFE

"Las discusiones salariales serán clave en estos meses, con trabajadores buscando compensar lo que hayan perdido en 2023 y no volver a perder en 2024, en un contexto de caída de actividad económica", señaló un informe del economista Nadin Argañaraz.



El Gobierno de Javier Milei convocó este viernes al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, el ámbito de representantes de los trabajadores, empleadores y el Estado Nacional, para el 15 de febrero próximo con el objetivo de determinar el valor del nuevo salario mínimo vital y móvil y de las prestaciones de desempleo.



El salario mínimo vital y móvil es de 156.000 pesos (183 dólares), por lo que la principal central sindical del país, la Confederación General del Trabajo, anticipó que pedirá un aumento de al menos un 85 % debido a la devaluación de la moneda en diciembre pasado y la inflación acumulada entre diciembre 2023 y febrero 2024.



EFE