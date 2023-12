Lo que piden a Papa Noel los niños ucranianos en medio de la guerra 

En muchos lugares, especialmente en países de habla inglesa, se utiliza el término 'Santa Claus' para referirse al personaje que entrega regalos durante la temporada navideña. Este personaje también es conocido como 'Papá Noel' en algunos países de habla hispana y como 'San Nicolás' en otros lugares.



La figura de Santa Claus, Papá Noel o San Nicolás tiene sus raíces en diversas tradiciones culturales y religiosas. La imagen moderna de Santa Claus, como un hombre de barba blanca, traje rojo y gorro, se ha popularizado a través de la influencia cultural y comercial, particularmente gracias a la representación de la empresa Coca-Cola en la década de 1930.



Ahora bien, originalmente San Nicolás fue un obispo cristiano del siglo IV que en la ciudad de Myra, actual Turquía, conocido por su generosidad y amor hacia los niños. A lo largo de los siglos, las leyendas y tradiciones sobre San Nicolás se fusionaron con diversas costumbres para dar lugar a la figura que conocemos hoy en día como Santa Claus o Papá Noel.



Justamente, con motivo del Día de San Nicolás que se celebra este 6 de diciembre en medio de los intensos combates y ataques de drones rusos, los ucranianos tratan de encontrar regalos para miles de niños, algunos de cuyos padres han muerto y cuyos hogares han quedado devastados por la guerra.



Mientras el penetrante sonido de una alarma antiaérea atraviesa la ciudad de Leópolis, cubierta de nieve, grupos de niños descienden a un refugio antibombardeos.



Acostumbrados a las sirenas, no tienen miedo. Al contrario, están ansiosos por ver a San Nicolás y por el reparto de regalos que seguirá al encuentro.



En cambio, son los adultos los que tienen que encontrar un equilibrio entre garantizar la seguridad de los niños y hacer que las fiestas vayan según lo previsto. Por el momento, al menos en Leópolis, a un millar de kilómetros del frente, todavía pueden celebrarse.



Mientras, en la región oriental de Járkiv, los niños no pueden apenas planteárselo, ya que sus familias se enfrentan a la necesidad de reconstruir sus hogares dañados o destruidos bajo los continuos bombardeos rusos.



En desafío de la guerra "Los niños merecen sentir el espíritu de las fiestas", cree Inna Achkasova, del proyecto "Los renos de San Nicolás".



Su equipo ha estado cooperando con voluntarios locales en las áreas devastadas que fueron retomadas de la ocupación rusa en la exitosa contraofensiva de Járkiv de hace un año.



Achkasova recibe cartas de niños de la zona y las publica en internet en busca de un "mago" que cumpla sus deseos y les compre el regalo que quieren. Afirma que este año no han escaseado los "magos" a pesar del efecto de la guerra sobre la economía y, tras más de 1.300 cartas recibidas hasta la fecha, ningún deseo ha quedado sin cumplir.



La realidad diaria a la que se enfrentan los niños tiene un gran impacto sobre lo que piden en sus cartas, explica Achkasova.



"Al principio nos molestaba un poco que muchos niños pidieran smartphones y portátiles, pensando que deberían ser más modestos. Más tarde entendimos que los necesitaban con urgencia para poder estudiar a distancia", dice.



En los antiguos territorios ocupados casi ninguna escuela está indemne. La cercanía de las tropas rusas hace que ningún refugio antiaéreo sea suficiente para que las clases puedan ser presenciales, ya que los misiles o las bombas llegan en segundos. Algunos niños piden leña para la estufa debido a la escasez que hay en sus pueblos, mientras que una niña pidió tejas para tapar un agujero en el techo de su casa. Según Achkasova, muchos quieren ayudar al Ejército ucraniano.



"Piden la victoria, armas y drones para las fuerzas armadas", explica y agrega que, en reacción a estas cartas, se han comprado al menos dos drones con campañas de micromecenazgo.

Cuando el mayor deseo es imposible

Carta de ucranianos a Papa Noel EFE

"Sé que no podéis cumplir mi mayor deseo. Quiero que resulte que mi padre está vivo y que pueda volver", escribió Polina, cuyo padre cayó cerca de Bajmut en mayo de 2023.



Miles de niños han perdido a sus padres, ya que al menos docenas de miles de soldados y civiles han muerto desde el inicio de la invasión rusa.



"Queremos cubrir a estos niños de cuidados y calidez, darles al menos un poco de alegría en tiempos difíciles", dice Irina Koval, fundadora de la iniciativa "Yo soy Mykolai", que significa San Nicolás en ucraniano.



Casada con un soldado y con tres hijos, sabe por experiencia lo difícil que es para esas familias explicar a los niños dónde están sus padres y, llegado el caso, superar la pérdida.



Muchos de estos niños también piden más apoyo para el Ejército. Sin embargo, Koval cree que deben obtener regalos normales, por lo que está actuando para garantizar que se les puedan entregar juguetes y dulces, lo que reciben los niños en cualquier país del mundo.



EFE- PORTAFOLIO