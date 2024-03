Francia y Brasil critican la posición del gobierno de Maduro frente  a las elecciones

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, subió por primera vez el tono ante el gobierno venezolano de Nicolás Maduro por la exclusión de la principal candidata opositora en las presidenciales, al emitir una fuerte condena junto a su par francés Emmanuel Macron.



En una conferencia de prensa conjunta en Brasilia al cierre de una visita de Estado de tres días de Macron, Lula tildó de "grave" la exclusión de la candidata designada por la líder opositora María Corina Machado para enfrentar a Maduro el 28 de julio.

No hay explicación jurídica ni política" de por qué no pudo hacerlo, dijo el izquierdista, que se dijo "sorprendido" por la noticia. Venezuela cerró el plazo de registro de candidatos el lunes sin que la principal coalición de la oposición, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), lograra inscribir a su abanderada Corina Yoris.



Macron, de su lado, condenó "muy firmemente la exclusión de una candidata seria y creíble" y urgió a "restituirle" la posibilidad de participar en los comicios. Yoris, una académica de 80 años, no pudo acceder al sistema de inscripción, que estaba bloqueado, según denunció la PUD.



Tras comprobar esa imposibilidad, la principal alianza opositora venezolana logró registrar a otro candidato provisional, Edmundo González Urrutia. Maduro, que aspira proyectarse a 18 años en el poder, inscribió su candidatura el lunes.



Las cancillerías de Brasil y Colombia manifestaron esta semana "preocupación" por el desarrollo del proceso electoral venezolano. El presidente colombiano, Gustavo Petro, y Lula son vistos como cercanos al gobierno de Maduro. Venezuela reaccionó calificándolos de "injerencistas". Lula dijo que Brasil intentará "observar" estas elecciones. "Quiero que se celebren como lo hacemos en Brasil: con la participación de todos".

Desacuerdos

Macron fue recibido el jueves con toda la pompa en el palacio de Planalto por Lula y su esposa Janja. La pareja lo esperó en la rampa de acceso al edifico modernista, mientras el francés recorría una alfombra roja, flanqueado por soldados del cuerpo "Dragones de la Independencia".



Ambos mandatarios firmaron 20 acuerdos en áreas como medioambiente, inteligencia artificial, cooperación financiera, entre otros. El acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea estuvo también en la agenda, y lo trataron "con toda honestidad", según Macron.



El miércoles, ante un auditorio de empresarios en Sao Paulo, el presidente francés fustigó el acuerdo, que calificó de "muy malo" para ambos países, y propuso hacer "uno nuevo". El pacto, que se negocia desde 1999, prevé eliminar la mayoría de los aranceles entre las dos zonas y crear un espacio de libre comercio de más de 700 millones de consumidores.



Pero tras un consenso político alcanzado en 2019, la oposición de varios de los 27 países de la UE, entre ellos Francia, bloquea su adopción definitiva. Lula, en cambio, apuesta por su éxito. Consultados al respecto el jueves, ambos dijeron estar "tranquilos" con sus argumentos y minimizaron las diferencias. "Brasil no está negociando con Francia. Mercosur está negociando con la Unión Europea", dijo Lula.

Submarino Tonelero presentado este miércoles en el complejo naval Itaguaí, en Río de Janeiro (Brasil). EFE

Amazonía y submarinos

Esta fue la primera visita de un presidente francés a Brasil en once años. Macron visitó el martes la ciudad amazónica de Belém (norte), donde en 2025 se celebrará la COP30 contra el cambio climático. Ahí, junto a Lula anunciaron un programa para recaudar 1.000 millones de euros (1.080 millones de dólares) para invertir en proyectos de economía sostenible en la Amazonía brasileña y francoguayanesa.



En plena selva, el líder francés condecoró con la Legión de Honor, la más alta distinción gala, al cacique Raoni, emblema de la lucha por la protección de la Amazonía y de sus pueblos indígenas. Ambos dirigentes también asistieron el miércoles en la base de Itaguaí, cerca de Rio de Janeiro, a la inauguración del submarino "Tonelero", el tercero de una serie de propulsión convencional fabricados con cooperación francesa.



Macron y Lula mostraron una gran sintonía durante la visita, con la publicación de fotografías de ambos sonrientes o tomados de las manos, que se tornaron incluso objeto de memes, al ser comparados con una pareja enamorada. La puesta en escena contrastó con las tensas relaciones que el líder francés mantuvo con el ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), con quien se enfrentó especialmente durante unos devastadores incendios en Amazonía.



