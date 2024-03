Macron y Lula ventilan sus diferencias sobre el acuerdo entre la UE y Mercosur

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, ventilaron este jueves sus diferencias en relación al acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, que se ha estancado por enésima vez.



"Vivan los acuerdos comerciales", pero siempre que favorezcan una economía sustentable y la protección del medioambiente, declaró Macron junto a Lula, ante quien ratificó su franca oposición a un pacto con el Mercosur en las condiciones negociadas hasta ahora.

Según el líder galo, las bases de esas negociaciones fueron establecidas hace más de dos décadas, están disociadas del mundo actual y no contemplan, por ejemplo, que la Europa de hoy es "mucho más exigente en materia de deforestación".



Así como hizo la víspera en São Paulo, Macron insistió en que el Mercosur y la UE deberían abrir una nueva negociación, sobre todo aprovechando el hecho de que, por ejemplo en Brasil, "hoy existe un presidente comprometido con la defensa del medioambiente".



En la misma comparecencia ante los periodistas, Lula evitó profundizar en el asunto, y sólo aclaró que ese es un asunto que Brasil "no está negociando con Francia", pues es "el Mercosur el que está negociando con la Unión Europea".



Según Lula, el texto que "estaba ahora sobre la mesa" es "mucho más promisorio" que el acordado entre ambos bloques en 2019, que fue rechazado por su Gobierno. En ese sentido, declaró que "si Brasil se opuso" al documento consensuado en 2019, Francia "tiene ahora todo el derecho a no querer el que está ahora en la mesa".



Lula y Macron comparecieron ante los periodistas tras una reunión privada en el Palacio presidencial de Planalto, en Brasilia, donde el líder galo concluye este jueves una visita que comenzó el martes en la ciudad amazónica de Belém, e incluyó escalas en Río de Janeiro y São Paulo.