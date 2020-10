Madrid se despierta este sábado con nuevas restricciones

Un total de 4,5 millones de madrileños despertaron el sábado con nuevas restricciones de movimiento para intentar frenar el coronavirus, que avanza peligrosamente en otros países de Europa y también más allá, como en India, donde se superaron los 100.000 fallecidos.



Y en todo el mundo se aguardan con ansia las noticias de la Casa Blanca, después de que el presidente Donald Trump fuera hospitalizado el viernes tras dar positivo por coronavirus, aunque según dijo el propio mandatario se encuentra "bien".



En Madrid, desde las 10:00 p.m. del viernes, los habitantes de la ciudad y nueve municipios aledaños sólo pueden salir de su localidad en determinados casos, como ir a trabajar o estudiar, acudir al médico y atender a personas dependientes.



La decisión se aplica después de un intenso rifirrafe entre las autoridades del gobierno central de izquierdas y las que dirigen la comunidad de Madrid, de talante conservador, que se oponían a estas restricciones debido sobre todo a sus consecuencias económicas.



Las medidas quieren frenar el avance del virus en Madrid, que es "de extraordinaria gravedad", según el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. España ha registrado hasta el momento 790.000 contagios y más de 32.000 fallecidos por covid-19 y Madrid concentra un tercio de estas cifras.



En la región se han registrado 500 casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas. Pero su aplicación es complicada. Los habitantes de estas zonas no están confinados en sus casas y podrán moverse libremente dentro de sus municipios.



Además, según los expertos, estas medidas llegan tarde y son insuficientes. Los contagios también aumentan vertiginosamente en otros países como Reino Unido o Francia.



En París, si las cifras no cambian, el gobierno probablemente decidirá el lunes dar un paso adelante en las restricciones y cerrar todos los bares y restaurantes.



En Alemania, los ciudadanos que se oponen a las restricciones por coronavirus organizaron el sábado una gran cadena humana en el lago de Constanza, fronterizo con Austria y Suiza, con el objetivo de juntar suficientes personas para llegar a los límites de estos dos países.



En Italia, uno de los países más castigados por la primera ola del virus pero que por ahora se libra de los preocupantes rebrotes, el papa Francisco realizará este sábado su primera salida de Roma en siete meses para visitar la ciudad de Asís, donde nació San Francisco, y firmar su tercera encíclica dedicada a la "fraternidad".



CANSADO PERO "MUY BIEN"



La noticia de que Trump tiene coronavirus y deberá pasar unos días en el hospital por "precaución" centra la atención del mundo a un mes de las presidenciales en Estados Unidos.



El propio mandatario aseguró que se encuentra "muy bien". Su médico, Sean Conley, explicó que estaba cansado pero con "buen ánimo" y que había recibido un cóctel de anticuerpos de la firma Regeneron que aún no está definitivamente aprobado.



Su portavoz Kayleigh McEnany afirmó después que tras consultar con los especialistas, a Trump se le había suministrado remdesivir y no necesitaba oxígeno suplementario. Trump, de 74 años y con sobrepeso, es teóricamente un paciente con riesgos. Según McEnany sigue a cargo del país y trabaja desde el hospital.



Estados Unidos es el país más enlutado del planeta por el nuevo coronavirus y ya registra más de 208.000 muertos y 7,3 millones de contagios. India, segundo país más poblado del mundo con 1.300 millones de habitantes, superó este sábado los 100.000 muertos por el virus, según cifras oficiales, y se convirtió en el tercer país en número de decesos después de Estados Unidos y Brasil.



Desde la irrupción de la pandemia ha registrado además 6,47 millones de casos y se prevé que en las próximas semanas India supere a Estados Unidos y se convierta en el país con más infecciones.



Los expertos dudan de la exactitud de las cifras de India porque su población es cuatro veces mayor que la de Estados Unidos y tiene la mitad de muertos. "India no tiene un sistema de vigilancia de la salud pública que documente en tiempo real todos los casos de enfermedad y muertes", declaró a la AFP el virólogo T. Jacob John.



MIGRANTES RUMBO A MÉXICO



En todo el mundo, más de 34 millones de personas han tenido ya coronavirus y un millón de ellas fallecieron, según cifras de la AFP de este sábado, basadas en fuentes oficiales.



No obstante, el número real de infectados y fallecidos es sin duda mucho mayor. América Latina y el Caribe es la región más golpeada, con más de 351.000 fallecidos y 9,5 millones de casos.



En el norte de Guatemala, unos 3.000 migrantes hondureños en caravana siguen avanzando hacia México y Estados Unidos, bajo el viento y la lluvia y haciendo caso omiso a las restricciones sanitarias por la pandemia.



Los migrantes ingresaron el jueves en Guatemala tras romper el cerco militar en la línea fronteriza. El presidente Alejandro Giammattei ordenó que sean detenidos por violar las leyes migratorias y sanitarias y entregados a las autoridades hondureñas.



Y en Costa Rica, un grupo de científicos ha elaborado un tratamiento antiviral con plasma de caballos inmunizados que puede ser útil para tratar a pacientes con síntomas no muy severos y poca carga viral. Por ahora se está probando en 26 pacientes, según el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica (UCR).



