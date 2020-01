Maduro ordena iniciar venta de petróleo en criptomoneda

Archivo particular

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este martes a la estatal Pdvsa que venda 4,5 millones de barriles de petróleo de su reserva física en la criptomoneda petro.



En su discurso de balance anual ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), compuesta solo por chavistas, aseguró que “al concretarse la venta de estos 4,5 millones de barriles” se debe iniciar “la oferta regular en petro de 50.000 barriles diarios como mecanismo de exploración”.



(Nicolás Maduro anunció el lanzamiento de otra criptomoneda).

Todo ello, “hasta llegar a la meta de vender toda la producción petrolera en petro”, subrayó. De este modo, se establecerá, consolidará y ampliará “el ecosistema y mecanismos” que es “vital para su consolidación”.



Maduro también decretó que en esa criptomoneda se venda “toda la gasolina” de la compañía estatal Pdvsa “para aviones que cubren las rutas internacionales”. “Toda la gasolina, en petro. Ahí está la Tarjeta Petro, la empresa X compra su tarjeta (...) en divisas convertibles, dólares, euros, yuanes, rublos, rupias, y procede a echar su gasolinita”, explicó.



En su opinión, “a mucha gente no le gusta cambiar al petro porque tiene negocios en dólares”.



Entre a los que no les gusta están las “mafias de gestores y ladrones” por lo que la divisa digital venezolana, según consideró, “les corta las manos a las mafia”.



En 2018, el ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, aseguró que Venezuela tenía la intención de llevar la criptomoneda estatal, el petro, a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) “para convertir esta moneda digital en el futuro de las transacciones petroleras”. Poco después, Rusia respondió que representantes de las autoridades financieras del país euroasiático habían estado en Venezuela para conocer la criptomoneda, pero aún no preveían aceptar su uso en transacciones bilaterales.



(Venezuela hace un llamado para que las entidades del Gobierno usen el petro).



El petro fue lanzado hace casi 3 años por Maduro en medio de su tentativa por escapar a las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra algunos funcionarios y empresas estatales. Pero a solo días de haberse lanzado, Estados Unidos prohibió su uso.