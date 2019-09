Maduro ordena traslado de tropas militares a la frontera con Colombia

Archivo particular

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el martes ejercicios militares en la frontera con Colombia a la que nuevamente señaló de planear un ataque contra el territorio venezolano.



La declaración de Maduro se produjo horas después de que el líder de la oposición, Juan Guaidó, dijera que como presidente interino "autorizará" el uso de rastreo satelital para ubicar grupos guerrilleros y a jefes rebeldes colombianos en Venezuela.



(Guaidó amenaza con sacar a plomo a disidencias de Farc de Venezuela).

Maduro dijo que ordenó a las unidades militares venezolanas estar en alerta en la frontera con Colombia por "la amenaza de agresión".



Además agregó que en el marco de la celebración de los 14 años de creado del Comando Estratégico Operacional de la fuerza armada, se harán del 10 al 29 de septiembre ejercicios militares en los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, o los estados de la frontera de 2.200 kilómetros con la vecina nación.



"He ordenado al comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todas las unidades militares de la frontera declarar una alerta (...) frente a la amenaza de agresión de Colombia contra Venezuela", dijo Maduro en un acto transmitido por la televisión estatal.



Los militares venezolanos realizaron ejercicios militares en al menos dos ocasiones este año, en enero y en julio. Colombia ha negado en el pasado señalamientos similares del gobierno venezolano.



El mandatario colombiano, Iván Duque, prometió perseguir a un grupo de líderes rebeldes desmovilizados que anunció la semana pasada el retorno a la lucha armada en Colombia por sentirse traicionados en un acuerdo de paz firmado en 2016.



Duque ha dicho que miembros de las Farc reciben apoyo de las autoridades venezolanas. Guaidó dijo que se proponen cooperar con Colombia con información que suministren funcionarios venezolanos de inteligencia que, según dijo, apoyan a la oposición, pero no aclaró si esa sería la misma fuente para conseguir datos de un rastreo satelital o cómo lograría ese rastreo.



El opositor es reconocido por Colombia como presidente interino junto a decenas de países tras declarar ilegítimo el segundo mandato de Maduro, quien retiene el control sobre el aparato estatal y los militares, entre otros.



"Vamos a colaborar con el gobierno colombiano para actividades de inteligencia", agregó Guaidó en una sesión de la Asamblea Nacional, donde además acusó a Maduro de traidor por apoyar a antiguos jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). "Vamos a autorizar el uso de tecnología satelital para facilitar la ubicación de estos grupos irregulares, de campamentos alojados en territorio nacional (...) y también el despegue de aeronaves para el tráfico ilícito de drogas".



El Ministerio de Información no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre lo dicho por Guaidó.



Reuters