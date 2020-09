¿Maduro también podrá resistir a la pandemia?

En los dos últimos años, Nicolás Maduro ha enfrentado el mayor nivel de sanciones económicas de EE. UU. y Europa, la ‘copresidencia’ con Juan Guaidó, la pérdida de control de activos en el exterior, el aislamiento en Latinoamérica, informes que acusan a su gobierno de narcotráfico y crímenes de lesa humanidad y un menor apoyo de partidos afines en el país. A esto se le suma una pandemia que ya golpea su maltrecha economía y que limita la capacidad de sus aliados. No obstante, la perspectiva de que salga del poder es nula.



Y es que la pandemia de la covid-19, que ha llevado a la economía mundial a registrar las peores caídas al menos desde la Gran Depresión de 1930, también tendrá grandes estragos en la economía del vecino país.



En primer lugar, el bombeo de petróleo, que aporta más del 90% de las divisas e ingresos del país, está en torno a 340.000 barriles diarios según fuentes secundarias recogidas en el informe de la Opep publicado esta semana, el menor nivel desde los años 40.



De hecho, las cifras de Baker Hughes indican que Venezuela lleva desde junio hasta este momento con tan solo un taladro activo en el país, frente a los 25 con los que inició el año.



En el plano de crecimiento económico, pese a que los últimos años ya ha registrado caídas superiores al 20%, y su PIB es un tercio del tamaño que tenía en 2013 cuando asumió el cargo Maduro, la crisis también hará mella.



Se esperaba que el país pudiera mejorar ligeramente en este año, aunque el FMI espera un nuevo desplome de 15% en 2020, y la Cepal eleva esa previsión hasta el 26%. Más llamativo es que Venezuela sería de los pocos países que seguiría en recesión en el 2021, con una baja de 5%, según datos del FMI.



La inflación acumulada a agosto ya va en 1.079,67%, mientras que la cifra del IPC interanual es de 3.078%.



Estas cifras confirman que el golpe económico que sufrirá Venezuela por el coronavirus es incluso más fuerte que en otros países. Sin embargo, pese a estos datos, lo llamativo es que según los expertos la pandemia lejos de meter más presión para la salida de Maduro del poder, le ha beneficiado.



De acuerdo con Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada en la Escuela Schar de Política y Gobierno de la Universidad George Mason, “la pandemia no tumbará a Maduro y, de hecho, supone una ayuda para él, pues ha tenido mayor capacidad de controlar a la población y reprimir posibles protestas gracias a los estados de emergencia. Por eso, aunque la economía está mucho peor, no hará sino fortalecerle, más con la gran división que hay entre la oposición y los problemas y errores de Guaidó”.



De igual forma opina Martha Márquez, directora del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana, quien cree que el virus creó unas condiciones que le favorecen, pues le permitió decretar confinamientos.



Asimismo, Márquez, deja claro que las condiciones por las que Maduro se ha podido mantener en el poder no han cambiado por la pandemia. “Todavía tiene control sobre el estamento militar, el cual mantiene con el favorecimiento de la cúpula y la corrupción, además de la división de mando. Además, mantiene la represión de la protesta, el Gobierno logró tomarse el Estado, incluyendo el poder electoral, lo que no garantiza elecciones libres, y de alguna forma, sigue teniendo cierta legitimidad. Se estima que su apoyo es del 13%. Por último, las sanciones han aumentado el costo de que se acabe el régimen, y eso dificulta una posible negociación”.



Cabe recordar que el próximo 6 de diciembre, se celebrarán elecciones parlamentarias, a las cuales no asistiría la mayoría de la oposición, lo que muy seguramente hará que se acabe el mandato de Juan Guaidó.



“A pesar de ese 13%, el hecho de que no se presente la oposición le valdrá para ganar y hacerse con la Asamblea Nacional. Eso se suma al fracaso de la estrategia de Guaidó, quien tiene grandes críticas porque no se sabe qué ha hecho con los recursos que gestiona de empresas como Citgo”.



