Tras las sanciones de Estados Unidos, Directv regresa a Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el líder opositor Juan Guaidó, al que casi 60 países reconocen como mandatario interino, se atribuyeron este viernes el retorno de la señal de la televisión por suscripción Directv al país, suspendida durante casi tres meses.

"Hoy, (...) gracias al general (Jorge Elieser) Márquez, ministro de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela y jefe de la Comisión Nacional de Comunicaciones, Conatel, se llegó a un acuerdo con una empresa privada que va a gestionar el servicio público de Directv y Directv ha iniciado desde ayer su reconexión en Venezuela", dijo Maduro durante un "jornada de salud".



La señal fue suspendida el 19 de mayo pasado a consecuencia de las sanciones de EE.UU. al país caribeño. Los primeros reportes de la restitución del servicio se conocieron la noche del jueves, cuando varios usuarios comenzaron a recibir la señal de varios canales y la "actualización" de la parrilla de programación, en la que ya no aparecen las ofertas de las televisiones locales Globovisión y PDVSA TV.



Las sanciones de Estados Unidos prohíben a la matriz de Directv, el gigante de las telecomunicaciones AT&T, la transmisión de estos dos canales. Sin embargo, la transmisión de estas señales es una de las condiciones del Gobierno de Venezuela para permitir la operación Directv en el país.



Tras los primeros reportes, fue Conatel la que aseguró a través de Twitter que Directv, a través de la empresa Scale Capital, "restituyó la señal de televisión por suscripción".



"Dicha restitución cumple con las disposiciones legales dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia para la protección de los usuarios", subrayó la comisión. Según Maduro, más de dos millones de hogares tienen de nuevo ese "servicio público" que es "regentado por una empresa privada internacional".



Sin referirse directamente a Guaidó, el mandatario aseguró que vio "en el mundillo de Twitter cantidad de mentiras de los seguidores de los bobolongos, de la derecha infatiloide", a los que pidió no creer. Horas antes, Guaidó escribió un mensaje en esa red social en el que comentaba el regreso de "Directv a los hogares venezolanos sin canales sancionados, a pesar de la dictadura" que considera que ejerce Maduro sobre Venezuela.



"Seguiremos luchando por el acceso a la información, el bienestar y la libertad del país. Es claro: la dictadura SIEMPRE miente. No fueron sanciones, fue su soberbia la que la sacó", concluyó.



EFE