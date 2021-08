Los puntos claves del ambicioso plan de infraestructura de EE. UU.

Los legisladores en Washington se acercan a hacer lo que las administraciones anteriores eludieron durante años: sancionar un proyecto de ley para revitalizar la abandonada infraestructura de Estados Unidos.



(Lea: ¿En qué infraestructuras invertirá EE. UU. 1,2 billones de dólares?)

Aunque no tiene aprobación asegurada, la propuesta de 1 billón de dólares, respaldada por el presidente demócrata Joe Biden, canalizaría dinero hacia todo tipo de actividades, desde la reparación de carreteras hasta la expansión de la banda ancha y la energía limpia.



Principales puntos del plan que elaboran demócratas y republicanos:



REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA



Una de las mayores asignaciones de fondos son los 110.000 millones de dólares para la infraestructura vial. Esa suma se destinará a renovaciones "con el foco puesto en la mitigación del cambio climático, resiliencia, equidad y seguridad para todos los usuarios; incluyendo ciclistas y peatones", según un resumen de la Casa Blanca.



De esa cantidad, 40.000 millones de dólares se destinarán a la reparación o reemplazo de viejos puentes, en lo que se trata de la mayor asignación para ese fin desde que se construyó el sistema de autopistas interestatales hace décadas, dice el resumen.



Otros 16.000 millones será para "grandes proyectos" no especificados.



TRENES, PLANES Y CANALES



En lo que la Casa Blanca considera la mayor inversión en transporte ferroviario de pasajeros desde la creación de Amtrak hace 50 años, 66.000 millones de dólares se verterán para modernizar la infraestructura de trenes de pasajeros: incluyendo una popular línea que conecta las principales ciudades del noreste.



Parte de ese dinero será para crear nuevas líneas entre ciudades, incluyendo las de alta velocidad.



El sistema de vías navegables interiores es crucial para mantener la competitividad de sectores como el granjero, pero sus esclusas y represas necesitan mantenimiento y expansión, por lo que el plan asignaría 17.000 millones a vías fluviales y puertos.



LIMPIAR EL MEDIO AMBIENTE



Para ayudar a eliminar la polución de residuos tóxicos, minas abandonadas y pozos petroleros en desuso, la iniciativa reserva 21.000 millones de dólares. También incorpora 15.000 millones para reemplazar cañerías por las que pasa agua contaminada con plomo.



No obstante, esa cantidad es apenas un tercio de lo que se necesita para cambiarlas en todo el país, según el grupo de defensa ambiental Natural Resources Defense Council



COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO



Muchas medidas apuntan a reducir y mitigar del impacto del cambio climático. Partidas por 50.000 millones de dólares están destinadas con ese objetivo. Según la Casa Blanca, las inundaciones, los incendios forestales y otros desastres naturales costaron el año pasado 100.000 millones de dólares.



Los fondos de la ley se orientarán a ayudar a mejorar la resistencia de las comunidades contra esas calamidades, y contra los ciberataques.



El proyecto contempla 5.000 millones de dólares para vehículos de transporte escolares

que no emitan gases contaminantes y 2.500 para barcos transbordadores. Unos 7.500 millones de dólares serán aplicados para construir una red nacional de cargadores de electricidad para autos.



INTERNET



Extender el acceso a la internet de banda ancha es una prioridad del gobierno tanto para beneficiar a la población rural como también a quienes viven en ciudades pero no pueden pagarla. El proyecto prevé 66.000 millones de dólares para internet y establece regulaciones para reducir precios, con programas para familias de bajos ingresos. –



LUCES ENCENDIDAS



Una potente tormenta dejó en febrero sin electricidad y poca agua a millones de habitantes de Texas, el segundo estado más poblado del país. Si se aprueba el texto, se inyectarán 65.000 millones de dólares para nuevas líneas de cable que transportarían electricidad generada por fuentes renovables.



También se planea invertir en investigación de nuevas tecnologías como captura de carbón, "hidrógeno limpio" y energía nuclear.



¿CÓMO SE PAGA?



La propuesta original de Biden implicaba gastos por 2,3 billones de dólares e incluía normas que no son parte del acuerdo bipartidario; como aumentar el salario de los cuidadores de niños. Los republicanos consideraron muy onerosa esa iniciativa original de manera que el acuerdo bipartidario incluye apenas 550.000 millones de dólares en nuevos gastos.



El resto sería costeado por dinero reservado para la pandemia pero no gastado, nuevos impuestos a las criptomonedas y algunas tarifas de usuarios corporativos. El proyecto supone que un mayor crecimiento económico financiará muchos costos debido al aumento de los ingresos fiscales.



AFP