Más contagios, pero menos cuarentenas

En los 15 primeros días de octubre, los reportes del avance del coronavirus mostraban un avance de la enfermedad y la posibilidad de nuevos picos de covid.



('Confinamientos deben ser el último recurso contra la covid-19', OMS).

El segundo día de octubre, jornada 210 desde que la enfermedad llegó a Colombia, se volvieron a reportar más de 200 muertes por covid-19, cosa que no ocurría desde el 12 de septiembre (216).



Ese día, el país tuvo un pico en el número de pruebas reportadas: 42.544 (33 por ciento de ellas de antígenos).



De acuerdo con el ministro de Salud, Fernando Ruíz, “vamos hacia una alta probabilidad de rebrotes, como sucede en Asia y Europa. Colombia alcanzó el pico, tanto en el número de casos como en el número de fallecidos, en la última semana de julio y a partir de esa semana hemos venido bajando de manera consistente”, explicó.



Ruiz enfatizó en que la “subida” que fue relativamente acelerada, pero la “bajada” ha sido menos pronunciada “hemos observado un estancamiento que se ha venido dando durante las últimas tres a cuatro semanas”, dijo.



De acuerdo con el secretario de salud de Bogotá, Alejandro Gómez, un segundo pico de la pandemia será una consecuencia que se debe esperar derivada de la reapertura de todos los frentes de producción, comercio, ocio y recreación, que era algo necesario.



“Vamos a tener otro pico de la pandemia de manera inevitable y por eso no se debe prevenir sino mitigar con lo único que ha demostrado eficiencia: tapabocas, lavado de manos y distancia social y aplicando la estrategia de detectar, aislar y reportar casos. Si es así, pasaremos por el segundo pico sin amenazar el sistema de salud”, señaló.



Para el jefe de la cartera de salud, la importancia ahora está en seguir las medidas de bioseguridad, especialmente en fechas de celebraciones y eventos deportivos.



Según, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, si bien se ven medidas restrictivas en algunos de los países europeos, Colombia tuvo una de las cuarentenas más fuertes y largas con su efecto en la economía.



“Colombia tiene que redoblar sus esfuerzos para que no sea necesario llegar a una cuarentena de nuevo, pues serían un gran golpe para la economía y la actividad empresarial del país”, dijo.



Por su parte la OMS, señaló que la cuarentenas, no es el principal medio de control de este virus.



“En la historia jamás se ha usado la inmunidad de rebaño como estrategia para combatir un brote, tampoco una pandemia”.