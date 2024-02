El futbolista Mbappé protege la marca de su nombre y la celebración de sus goles

El francés Kylian Mbappé, máximo realizador de Qatar 2022 con cinco tantos, es el futbolista del Mundial que más empeño pone en proteger como marca su nombre, además de su cita más conocida y la celebración del gol que le suele acompañar, para operar comercialmente en el mercado de los 27 países de la UE.



El portugués Cristiano Ronaldo ha sido hasta ahora el futbolista del Mundial de Qatar con más marcas registradas ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO en sus siglas en inglés y con sede en Alicante) con un total de seis, una más que Mbappé aunque la estrella de Francia le superará muy pronto porque tiene tres solicitudes más en proceso de autorización y, además, cuenta con un dibujo comunitario protegido.



El francés, a día de hoy el futbolista del momento y el mejor pagado del mundo con unos 120 millones de euros anuales según Forbes, ha protegido como marca su nombre y apellido en varias disposiciones, así como las iniciales y su icónica celebración de sus goles.



Ésta consiste en su figura detenida en seco con el gesto sonriente, los brazos cruzados y las manos en las axilas. Se trata de una marca de carácter figurativo que ya ha repetido en cinco ocasiones en los estadios de Qatar para ayudar a su selección a alcanzar los cuartos de final.



'No me hables de la edad'

Mbappé.

Del mismo modo, Mbappé ha registrado ante la Euroagencia una de sus citas más recordadas, ”Moi tu m’parles pas d’age” (No me hables de la edad), y también un dibujo en el que aparece el logotipo de una de las actividades solidarias en las que él es una de las cabezas visibles, “We care for all”.



Entre las actividades económicas que se reserva Mbappé con sus marcas están los productos cosméticos, joyas, cinturones, ropa, juguetes y videojuegos, entre otros.



Además de la megaestrella gala y de Cristiano, el argentino Lionel Messi cuenta con cuatro en una clasificación en la que continúan el madridista brasileño Vinicius con tres (aunque ya ha solicitado una cuarta, que sigue bajo examen), las mismas que el senegalés Mané, el galés Gareth Bale, el alemán Sané y el barcelonista holandés Depay.



A continuación con marcas protegidas en la EUIPO están el brasileño Neymar, el polaco Lewandowski y el francés Karim Bencema, con dos cada uno.



En todo caso, el jugador más activo en la Euroagencia con sede en Alicante no ha podido disputar el Mundial por una inoportuna lesión: el francés Paul Pogba, que tiene 22 marcas registradas a nivel comunitario, incluido su nombre, apodos y firma.



Francia también es la selección con más jugadores protegidos

En cuanto a selecciones nacionales, Francia cuenta con cinco jugadores con marcas registradas en la EUIPO, por delante de Alemania, con 4, y de Brasil, Bélgica y Países Bajos, con tres cada uno. En España solamente Álvaro Morata y Aymeric Laporte cuentan con marcas protegidas.



La tasa estándar para registrar una marca en la EUIPO para operar en Los 27 tarda entre 4 y 5 meses en ser examinada para evitar posibles incompatibilidades, y tiene un coste de 850 euros. Y una vez concedida la protección, tiene una validez de 10 años aunque puede renovarse con carácter indefinido.



Con un millar de eurofuncionarios y dirigida por el belga Christian Archambeau, la EUIPO se dedica al registro de la marca, el dibujo y el modelo comunitario, además de albergar el Observatorio europeo contra la piratería. La actividad en la Euroagencia se realiza en cualquiera de las 23 lenguas oficiales, incluidas las cinco de trabajo, que son el alemán, el español, el francés, el inglés y el italiano.



– Lista de jugadores de Qatar 2022 con marcas registradas:



.1. Cristiano Ronaldo 6



.2. Mbappé 5 (+ 3 en proceso) y 1 dibujo



.3. Messi 4



.4. Vinicius 3 (+ 1 en proceso)



5. Mané 3



6. Bale 3



7. Sané 3



8. Depay 3



.9. Neymar 2



10. Lewandowski 2



11. Benzema 2.



EFE