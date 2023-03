Las claves sobre los riesgos climáticos que ya no tendrían reversa

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC) hizo público su informe acerca de la situación medioambiental vigente en el mundo, advirtiendo que varios de los efectos del cambio climático ya no tienen reversa.



Entre estas consecuencias se resalta que para los próximos dos mil años, el nivel del mar incrementará entre dos y tres metros, incluso si el calentamiento global logar limitarse a una variación de 1,5 grados centígrados; agregando que el aumento del nivel del océano puede llegar, incluso, entre 2 y 6 metros en caso de que la temperatura suba a dos grados.



Este nuevo informe fue redactado por 93 autores de todas las latitudes del mundo el cual destaca que una reducción “profunda, rápida y sostenida” de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera puede desacelerar el crecimiento del nivel del mar para los próximos años. Sin embargo, esto no evitaría que siga incrementado.



Frente a este panorama, la ONG enfocada en el cuidado del medio ambiente Greenpeace, resumió, en 10 puntos, el documento, resaltando que:



1. El cambio climático ya está generando efectos negativos en todo el mundo no solo acelerándose, sino intensificandose.



2. La situación es más crítica que la esperada, pues los impactos y los riesgos se están volviendo mucho más graves y con una mayor aceleración.



3. Es injusto que las personas que menos responsabilidad tienen con el cambio climático sean las que más están experimentando las consecuencias de este.



4. Con las políticas medioambientales vigentes, la humanidad va por el sendero de vivir bajo el riesgo de tener pérdidas medioambientales irreversibles.



5. Aún se puede lograr el no superar la barrera de aumento de temperatura global de 1,5 °C, tomando medidas urgentes fijada en el Acuerdo de París.



6. Los métodos y los conocimientos ya existen, por lo que es necesario reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero.



7. Hay que acelerar la transición energética, dejando de lado las energías fósiles cuanto antes.



8. Las soluciones tienen que ser reales y no emuladas.



9. La inclusión social y la equidad son pilares fundamentales e imprescindibles, pues es necesario garantizar los recursos para conseguir estos objetivos.



10. Todos los sectores económicos y productivos deben actuar de forma conjunta e inmediata.



