Mercado: entre riesgos de burbuja y volatilidad

Wall Street registró este lunes su mejor día desde hace dos meses y medio, pero la semana pasada tuvo su peor comportamiento desde octubre. Y es que desde hace meses se han lanzado alertas respecto a los mercados mundiales, a las que ahora se suma la conocida ‘revolución’ de los pequeños inversionistas.



De hecho, se registró su último campo de batalla en la plata, un commodity que a pesar de no contar con razones para subir, repuntó hasta llegar casi a US$30 cada onza, impulsado por la coordinación de estos traders.



En línea con esto, las importantes alzas que registraron los índices el año pasado pese a la pandemia, alcanzando nuevos récords, vuelven a traer la preocupación acerca de que las condiciones de los mercados estén gestando una burbuja que pueda explotar en cualquier momento.



El Fondo Monetario Internacional, precisamente, alertó de esto la semana pasada: “Con los inversores apostando por un respaldo persistente, un espíritu de complacencia parece estar permeando en los mercado(...) hay riesgo de una corrección”, advirtió.



Y los analistas opinan igual. Según Daniel Castellanos, profesor universitario y presidente de Impacta OTS, “hay mucha liquidez en los mercados. Eso permite un espacio para que la economía se recupere, pero también para que los precios de los activos suban exageradamente y luego se descuelguen, lo cual agravaría la crisis, por lo que claramente el riesgo existe”.



De igual forma, Camilo Pérez, gerente de investigaciones económicas de Banco de Bogotá, apunta que “se pueden ver indicios, como que los precios han subido bastante, y se puede analizar eso respecto a los flujos de ingresos futuros para ver si es compatible, pero lo cierto es que las burbujas se identifican cuando explotan. Eso sí, que la Fed tenga tanta liquidez y las tasas de interés tan bajas, y esto vaya a ocurrir por tanto tiempo, puede ser el principal indicador de que podría haber una burbuja”.



Aunque, según Daniel Velandia, director de investigaciones económicas de Credicorp Capital, habría que mirar caso por caso. “Puede haber algunos activos que luzcan inflados, pero no se puede generalizar. Además, se prevé un comportamiento favorable de la economía y que siga la liquidez, lo que junto con las tasas bajas sigue beneficiando a los activos de riesgo. Habrá que monitorear los balances, pues muchas empresas se han endeudado mucho para sobrevivir”.



Y a esta amenaza se suma la volatilidad actual. “La guerra que se está viendo es desestabilizante, y hace evidente que hay un tema de especulación, con una estrategia generalizada para impulsar a los activos. Es por esto que cabe decir que estos comportamientos son muy riesgosos, y al final acaban llevando, en muchas ocasiones, a que se den descalabros, haya o no una burbuja”.